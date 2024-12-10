屯門掃管笏現樓項目劈價重售 同區有複式戶做價較3年前低4成
2024年12月10日 21:36
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屯門掃管笏現樓項目重啟銷售，劈價近兩成加推新一批單位，涉及70伙，兩房戶呎價低見7,998元。同區樓盤亦有複式戶最新做價較逾3年前同類戶低逾四成。
●屯門掃管笏凱和山加推價單3號 呎價低見7,998元
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周二(10日)加推價單3號，提供70伙，折實平均呎價約9,175元，較去年9月首批低約17%，現時開放式單位折實入場費約248萬起。新一批單位涵蓋4伙開放式戶，27伙一房戶及39伙兩房戶，扣減26%折扣及回贈後，折實價由約248萬元至約565萬元，折實呎價由7,998元至9,943元。
●啟德澐璟海景三房單位售逾6,542萬元
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，周二(10日)以逾半億元沽出海景三房單位，為第8座37樓A室，實用面積1,523方呎，屬三房一套，連私人電梯大堂間隔，可享維港海景，連同雙車位成交價為6,542.72萬元，呎價約42,959元。發展商表示，項目至今共售出301伙，成交金額逾123.2億元。
●屯門黃金海灣第1期意嵐兩房呎售約13,915元
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，周二(10日)以623.4萬元售出第3座23樓B室，實用面積448方呎，屬兩房間隔，呎價約13,915元。
●何文田太子道西233號周六招標賣5伙四房
新鴻基地產(00016)及會德豐地產合作發展的何文田太子道西233號，上載最新銷售安排，加推5伙於本周六(14日)起招標發售。該批單位實用面積介乎966至1,038方呎，全屬四房間隔。
●元朗洪水橋滙都II單日沽兩伙
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都II，周二(10日)再添兩宗成交，共涉941.51萬元。該系列項目月內暫累售約28伙，總成交金額逾1.27億元。最新售出的單位包括第6座11樓A05室，實用面積445方呎，屬兩房間隔，成交價471.01萬元，呎價約10,584元。
●將軍澳PARK SEASONS單日錄兩宗成交
會德豐地產的將軍澳日出康城PARK SEASONS，周二(10日)錄得兩宗成交，共涉1,286.4萬元。其中，第2B座31樓A室，為實用面積537方呎，屬兩房連書房間隔，成交價814.4萬元，呎價約15,166元。整個SEASONS系列累售944伙，套現近58.7億元。
●屯門OMA OMA複式戶售1,360萬元
永泰地產(00369)的屯門掃管笏路項目OMA OMA，周二(10日)通過招標連車位售出1伙花園複式戶，成交價1,360萬元，呎價約11,714元，做價較逾3年前同類戶低逾四成。上述最新售出單位為第1B座地下及1樓C室，實用面積1,161方呎，屬三房連套房間隔，外連79方呎平台及169方呎花園。
●山頂77/79 PEAK ROAD下周二招標賣1座洋房
會德豐地產負責銷售的山頂77/79 PEAK ROAD，周二(10日)上載最新銷售安排，推出山頂道 77C號洋房於下周二(17日)起招標發售。上述洋房實用面積6,257方呎，外連1,349方呎花園及923方呎庭院。資料顯示，該盤由8座洋房組成，實用面積介乎6,061至8,139方呎，由2021年2月至今共沽出5座，成交價由逾5.51億至逾6.77億元，總成交金額共29.8億元。
●啟德柏蔚森增設12.8萬限時折扣
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作的啟德跑道區柏蔚森，周二(10日)公布新增「冬日限時禮遇」，於本周六(14日)起至明年1月5日期間，購入單位可獲12.8萬元的售價折扣。連同上述新優惠計，現時售價最低的兩房單位為第3座3樓P室，實用面積383方呎，兩房間隔，折實價614.7萬元，折實呎價約16,050元。該系列項目至今累售501伙，套現逾34億元。
●沙田瓏珀山三房呎價約17,644元
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的沙田瓏珀山，周二(10日)招標售出King Tower 1的19樓B室，單位實用面積943方呎，屬三房一套間隔，連同1個車位成交價為1,663.82萬元，呎價約17,644元。項目於6個半月累售99伙，套現近21.2億元。