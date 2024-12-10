屯門掃管笏現樓項目劈價重售 同區有複式戶做價較3年前低4成

屯門掃管笏現樓項目重啟銷售，劈價近兩成加推新一批單位，涉及70伙，兩房戶呎價低見7,998元。同區樓盤亦有複式戶最新做價較逾3年前同類戶低逾四成。

●屯門掃管笏凱和山加推價單3號 呎價低見7,998元

●啟德澐璟海景三房單位售逾6,542萬元

●屯門黃金海灣第1期意嵐兩房呎售約13,915元

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，周二(10日)以623.4萬元售出第3座23樓B室，實用面積448方呎，屬兩房間隔，呎價約13,915元。

●何文田太子道西233號周六招標賣5伙四房

●元朗洪水橋滙都II單日沽兩伙

●將軍澳PARK SEASONS單日錄兩宗成交

會德豐地產的將軍澳日出康城PARK SEASONS，周二(10日)錄得兩宗成交，共涉1,286.4萬元。其中，第2B座31樓A室，為實用面積537方呎，屬兩房連書房間隔，成交價814.4萬元，呎價約15,166元。整個SEASONS系列累售944伙，套現近58.7億元。

●屯門OMA OMA複式戶售1,360萬元

●山頂77/79 PEAK ROAD下周二招標賣1座洋房

會德豐地產負責銷售的山頂77/79 PEAK ROAD，周二(10日)上載最新銷售安排，推出山頂道 77C號洋房於下周二(17日)起招標發售。上述洋房實用面積6,257方呎，外連1,349方呎花園及923方呎庭院。資料顯示，該盤由8座洋房組成，實用面積介乎6,061至8,139方呎，由2021年2月至今共沽出5座，成交價由逾5.51億至逾6.77億元，總成交金額共29.8億元。

●啟德柏蔚森增設12.8萬限時折扣

●沙田瓏珀山三房呎價約17,644元