鄭勤龍：港股短期走勢料先高後低

從卦象顯示，恒指走勢正處於《澤風大過》變《水天需》之中。在易經，「風」性為進退不定，而「水」性則向下洗，今「大過」卦和「需」帶有「風」和的「水」元素，若將其意象應用於預測恒指的走勢上，便可預示恒指在短期內的走勢或仍然反覆，忽起忽落。

承接上周預示恒指難短期向上突破，需時囤積動力的《地天泰》變《水雷屯》卦，恒指於上周三(4日)在19,722點開市，翌日指數在低見19,466點後轉勢回升，然而昨日大市在高見21,070點後現急劇回吐，全日下跌越700點，收報20,311點，可說是已應驗「泰」卦為天氣與地氣相通之象，代表着陰陽的交流和通暢，然而「泰山」山勢險峭，因此走路的人必然難以持續攀登和代表着成長的困難的「屯」卦卦象。

「大過」有大的超過之意，本屬利好之象，然而由於「大過」帶有棟樑不穩之意，因此亦可類化為不勝負荷，而「需」卦的卦象則為水在天上，引伸為雨水，《彖傳》曰：「需，須也，險在前也」，所以《雜卦》又曰：「需不進也」。

因此綜合了卦象和基本分析，並將其意象應用於大市的預測上，便可引伸為指數短期內的走勢或會先高後低。

玄學金融家 鄭勤龍