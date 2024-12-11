內房股價彈散　投資者人心仍虛怯

上月底已公布重組方案的融創中國，昨日據報旗下H6融地01、H0融創03兩隻境內公司債已通過重組表決。該企8隻債券還有兩周投票時間，將於12月23日完成10檔債券整體重整投票結果。11月27日，該企曾向債權人建議總額約154億元的境內債重整方案，分為現金要約收購、債轉股、以資抵債、留債展期四種方式。

大華繼顯的研究報告認為，11月內地土地市場氣氛回暖，不少開發商重新參與投地，反映投資氣氛有所改善。當局近日舉行的重要會議表明，明年將採取適度寬鬆貨幣政策，是自2012年以來首次放寬貨幣政策立場，市場憧憬未來可能會有更多支持性政策出台，樓市料因此受惠，故維持內房行業的「增持」評級。