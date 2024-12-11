拜登警告：特朗普加徵關稅超錯　恐累美國經濟

外媒報道，美國總統拜登周二(10日)警告，候任總統特朗普計劃透過延長減稅政策及加徵關稅重新塑造全球貿易，這些經濟計劃可能會給美國經濟帶來負面影響。

在一個活動上，拜登為自己的經濟政策辯護，稱其政策已經幫助美國民眾從新冠疫情衝擊中恢復。拜登指，大多數經濟學家都認為，新政府將繼承一個相當強勁的經濟，他深切希望新政府能夠保持下去，並在此基礎上取得更多進展。拜登又認為，他的政策已經播下經濟增長的種子。

不過他警告，如果特朗普實施富人減稅、削減社會福利開支、撤回基礎設施投資，並對貿易夥伴加徵新關稅，可能會導致經濟增長的成果受到威脅。他又指，如果美國放棄自由貿易政策，可能會讓競爭對手在塑造全球秩序方面扮演更重要角色。「我認為這種做法是一個重大錯誤。如果我們不去領導世界，讓誰來領導？」

經濟學家普遍認為，共和黨徵收高關稅的承諾，可能會重新引發通脹，至於政府進一步對企業減稅，可能會提高美國已經高企的赤字。

拜登並抨擊特朗普在首個任期內的許多政策，尤其是減稅政策。拜登指，這些稅收減免主要惠及富人。拜登在談到疫情時表示，上屆政府沒有一個真正的計劃來幫助美國度過史上最艱難的時期之一。