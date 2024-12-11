張智威：恒指兩萬關未宜有失 金價仍有機挑戰3000美元
2024年12月11日 11:24
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
信誠證券聯席董事張智威表示，內地日前表明2025年將實施更積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，並指須穩住樓市、股市，以及要大力提振消費。中央經濟工作會議周三(11日)起召開，市場憧憬或會更具體措施出台。港股連日飆高，惟上日出現單日轉向，兩萬一得而復失。短期宜留意恒指兩萬關能否守穩，若企穩其上，後市有望反覆上試高位；但若失守，則意味着技術走勢再度轉弱。
市場揣測中國可能推出更多振興經濟措施，金價創下兩周新高。張指金價今年以來累積顯著升幅，在中美貿易戰陰霾，以及中東、俄烏局勢緊張下，資金或流入黃金市場避險，相信金價明年有望繼續跑贏，挑戰每安士3,000美元。若看好金價，建議可考慮相關ETF。
商湯(00020)以每股1.5元，折讓約6.25%配售不超過18.65億股股份，集資約27.98億元。集資主要用作支持公司的核心業務發展，並用作公司的一般營運資金。張智威指出，商湯雖有AI概念，但股價10月初跟隨大市炒高至2.3元水平已無力再上，其後更輾轉回落，且上市至今仍未實現盈利，對其前景有保留，暫未宜沾手。