張智威：恒指兩萬關未宜有失　金價仍有機挑戰3000美元

信誠證券聯席董事張智威表示，內地日前表明2025年將實施更積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，並指須穩住樓市、股市，以及要大力提振消費。中央經濟工作會議周三(11日)起召開，市場憧憬或會更具體措施出台。港股連日飆高，惟上日出現單日轉向，兩萬一得而復失。短期宜留意恒指兩萬關能否守穩，若企穩其上，後市有望反覆上試高位；但若失守，則意味着技術走勢再度轉弱。

市場揣測中國可能推出更多振興經濟措施，金價創下兩周新高。張指金價今年以來累積顯著升幅，在中美貿易戰陰霾，以及中東、俄烏局勢緊張下，資金或流入黃金市場避險，相信金價明年有望繼續跑贏，挑戰每安士3,000美元。若看好金價，建議可考慮相關ETF。