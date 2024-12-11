財庫局：金管局外聘投資經理涉及加密資產操作佔比小

署理財經事務及庫務局局長陳浩濂書面回應立法會議員表示，外匯基金投資全球多元化的資產類別及市場，以分散風險及提升長遠回報。儘管加密資產並非外匯基金投資的目標資產，香港金融管理局的外聘投資經理亦投資於全球多元化的資產類別及市場，在外聘投資經理不同時期的投資操作當中，不排除有個別涉及加密資產的投資，但相關佔比十分小。

他又指，虛擬資產與傳統金融互動愈趨頻繁，一方面虛擬資產及相關技術發展可為整體金融市場帶來潛在利益，例如區塊鏈技術有潛力可以提升經濟和金融活動的效率和透明度，但另一方面牽涉有關金融穩定、洗錢、投資者保障方面的風險。

他續指，港府及監管機構會繼續按「相同業務、相同風險、相同規則」的原則，制訂監管制度以應對相關風險，並營造便利的環境，以促進可持續和負責任的創新，同時確保金融安全，鞏固香港作為國際金融中心的重要角色。

陳氏提到，除了完善規管制度外，政府及監管機構亦推出促進市場發展措施，包括香港證監會在去年11月發出2份通函，分別關於中介機構從事代幣化證券相關活動指引及關於獲證監會授權的投資產品代幣化指引，以闡明從投資者保護的角度對監管期望的要求，另在今年10月公布包括與虛擬資產交易平台有關的迅速發牌程序，及為持牌平台建立諮詢小組，預計有關諮詢小組將於明年初啟動。