利嘉閣：明年樓價料呈慢牛走勢　全年看升5%

2024年樓市反覆波動。利嘉閣地產總裁廖偉強指出，受困高息環境，不利置業投資，今年樓市交投表現反覆，樓價則大部分時間偏軟下行，直至9月中旬落實減息後，才重拾升軌的動力。總結全年樓料跌約5.8%，連續3年錄得跌幅，累跌約25.6%，並較2021年9月的歷史高位累挫約26.4%。

展望明年樓價走勢，廖氏相信會呈慢牛走勢，整體樓價可升逾5%，中小型住宅全年看升約6至8%，豪宅樓價在投資移民及高才通支撐下，料有約3至5%的升幅。至於租金方面，大批人才陸續有來，力挺租金再漲，中小型住宅料再升約8%，豪宅則望再漲約5%。

交投量方面，料明年整體私宅登記量可增約10%至約5.3萬宗，當中一手買賣料達1.8萬宗，按年再增約11%，二手成交量亦料按年升約10%至3.5萬宗。明年整體私宅成交總值料增約14%，勢創4年新高。明年北部都會將成為交投的焦點之一，九龍看好啟德新區，港島則睇好傳統南區、山頂及中西半山，獲內地資金及高才通追捧。

他解釋，明年有不少利好因素將推動樓市向好，包括持續減息、租金回報率向上推動投資者入市，加上人才效應續帶來龐大住屋需求，銀行按揭亦有寬鬆安排，整體經經濟亦有望持續改善。

相反，發展商新盤庫存仍多，新盤叫價能力受限，其次美國候任總統特朗普重掌白宮後，中美關係存在未知變數等，亦成為來年樓市不明朗因素。

回顧今年全年市況，利嘉閣地產董事鄭健糧表示，截至今年12月9日為止，2024年整體私人住宅共錄得45,859宗買賣登記，涉及金額約4,198.57億港元，預計今年全年最終可錄得約4.81萬宗，按年反彈約25%，屬近3年最旺，總值預測全年將反彈約18%，至約4,390億元，創近3年來最多。

他指，總結2024年一手私宅市場，截至12月9日為止，買賣登記量值分別錄約15,640宗及1,984.84億元，料全年可達約16,210宗及約2,060億元，按年分別升約58%及約59%。同期二手私宅買賣登記量錄約30,219宗及2,213.73億元，預期全年錄約3.19萬宗，按年回升13%，仍屬史上第三低。

至於樓價表現，鄭氏指，根據差估署中小型單位數據，價格於今年首10個月累跌約6.8%，料全年最終錄約5.8%的跌幅，豪宅預測全年跌幅約4.3%。至於租金走勢方面，中小型住宅最終料升約5%，豪宅租金全年則看升約2.5%。

近年二手私宅轉手平均每宗賺幅持續下降，已連跌6年，據今年最新數字，平均賺幅降至約24.9%，重返15年前未有實施辣招年代的低水平，相信在市場限制減少下，未來二手私宅轉手賺蝕情況亦會因應大市盛衰而有較大波動，難再有如2010至2018年拾級而升的強勢。