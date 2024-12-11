畢馬威：港今年新股集資排名料重奪全球第4　明年起碼籌千億

香港新股市場回勇，會計師行畢馬威估計，今年全年錄63宗新上市，按年少7宗；合共集資829億元，按年大增78%，終止跌勢，亦令本港在全球集資排名進身至第四位。畢馬威中國香港資本市場組主管合夥人劉大昌表示，目前排隊等候上市的申請仍多，良好勢頭可延續至明年，有80宗新上市，集資1,000億至1,200億元，保持全球頭五位。

他指出，息口回落，利好資本市場，加上中國證監會鼓勵內地龍頭企業來港掛牌，相信將會有更多資訊科技、生命科學等企業，以及特專科技公司申請在港上市，相信明年集資逾50億元的大型新股多過3隻，惟集資逾100億元的超大型新股較易受市況左右，則難以預測。

至於其他市場集資排名方面，印度國家證券交易所以173億美元，位列榜首，納斯達克及紐約證券交易所緊接其後，分別集資165億美元及159億美元，上海證券交易所則位居第五，集資額88億美元。

劉氏指，內地為求市場高質量發展，放慢新股審批，相信在政策不變的情況下，明年內地新股市場與今年情況相若，而印度近年持續發展，相信蓬勃勢頭可延續。