仲量聯行：中小型住宅及豪宅樓價明年睇跌5%

本港物業市場在空置率高企及經濟疲弱的情況下，持續調整。有代理行續睇淡明年樓市，預計中小型住宅及豪宅樓價將下跌約5%。同時，建議政府考慮簡化賣地條款及拆細地皮，檢討市建局的自置居所津貼，以吸引發展商投地及提高重建項目吸引力。

仲量聯行香港主席曾煥平表示，政府於今年2月全面撤銷辣招，金管局於10月放寬最高按揭成數，冀用種種措施扶持樓市，使今年首11個月住宅成交量按年增長22.2%。不過，年內樓價仍下跌約6.8%，反映樓市正面臨結構性問題，並非單純的周期性調整，情況比想像中更為嚴峻。

曾指出，個別新盤供應積存較多的地區，包括新界及九龍部分區域，發展商需要劈價促銷以推動呆滯的銷情，情況持續下，相信一手市場的價格仍未見底。他亦提醒，據過往數據，樓價跌勢在減息初期未會扭轉，或要待利率接近零時才會回升。目前「供樓平過租樓」的說法，是基於供樓年期較長，否則是供息而未供本。

該公司指出，截至今年9月，已落成項目的未售單位數量仍處於20,700個的歷史高位。惟預計到明年底，新盤庫存有望回落至較為均衡的供求水平。

至於今年寫字樓租賃市場，整體甲級寫字樓空置率攀升至13.1%，為過去25年來新高，主要受到中環及其他地區新落成的項目影響。整體市場租金下跌8.6%，其中中環跌幅達12.0%。該行港島商業部主管郭禮言表示，由於經濟仍疲弱和供應龐大，預計明年租金將下跌5至10%，業主需要提供更多優惠措施來吸引和留住租戶。

仲量聯行香港商舖部資深董事陳永慧指，今年商舖租賃市場呈現兩極化趨勢，核心購物區一線街舖的租賃活動持續活躍，而二線街舖雖有較大的租金議價空間。目前零售業復甦依然舉步維艱，料明年核心街舖及優質商場租金將下跌最多5%。