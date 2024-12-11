美企降低學歷要求　逾4成應屆大學畢業生就業不足...

外媒報道，美國紐約聯邦儲備銀行近期指出，該國每10名大學畢業生，逾4人從事不需要大學學位職業。報道稱，該現象導致美國應屆畢業生就業難度增加。

據Indeed Hiring Lab表示，目前可能有數十萬個職位，向美國逾60%不具有大學文憑的求職者開放。數據顯示，每6個招聘職位，僅1個需要學士或以上學位。而今年10月份，美國工作要求大學學歷的比例，已由2019年約20%跌至17.6%。

分析師指，該趨勢原因有很多，包括新冠疫情後的經濟復甦中，由於勞動力短缺，令企業放寬招募條件，以吸引更多具備技能惟缺乏正式學歷的工人。

美國國家科學技術研究院早前指出，當地許多工作不再需要學士學位，許多企業已取消對大學學位的要求，包括IBM、達美航空及美國銀行等大型企業。

據2023年一項調查發現，53%人力資源主管稱，其公司在過去一年內取消部分職位的學士學位要求。另有53%僱主取消學士學位要求。

分析師指，企業愈來愈注重求職者的實際技能及工作能力，傳統高等教育或未能完全滿足目前就業需求。對求職者來說，企業降低學歷，為非大學畢業生提供更多機會，卻影響應屆大學畢業生的就業。

紐約聯邦儲備銀行分析顯示，逾4成應屆大學畢業生屬「就業不足」，不但更難找到與自己技能相關工作，薪金增長亦出現停滯。