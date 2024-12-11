萊坊：明年住宅樓價料升最多5%　成交量漲達15%

由左至右，王兆麒、麥海倫、胡孝直、吳志峰及劉柏汶。

市場住宅普遍睇好2025年住宅樓市，萊坊指，現時影響樓市的因素主要來自內需及供應，預期明年樓市機調會比2024年好，但由於一手貨尾量仍處高位，發展商目標仍以去庫存為主，息口進一步回落下，發展商將加快推新盤步伐，以更多優惠及財務計劃去吸引買家。

該公司高級董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒料，明年樓價沒有條件大幅回升，預計一般住宅將會升最多約5%，而全年一手和二手交易預計將輕微上升至55,000至58,000宗，較今年上升約10至15%，其中新盤銷售佔約35至40%，有機會創2004年以來最高的一手成交宗數的記錄。

他又指，息口逐漸回落將釋放市場購買力，特別對1,000萬港元樓價或以下的中小型單位有較大支持。受政府放寬投資移民計劃選項至住宅，料5,000萬元豪宅交投將持續增加。

至於住宅租賃市場，政府多個人才計劃令勞動人口及高收入人士規模輕微回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，預計2025年一般住宅租金有望再上升約3至5%，創歷史新高。另外，今年出售的政府土地大多數為過去的滾存用地，預期明年政府賣地收入將達80億至140億元，全年補地價金額約100億至150億元。

另外，萊坊執行董事及香港區商業物業服務部主管劉柏汶指，港島區甲級寫字樓整體租賃需求停滯不前，租金仍在下滑，空置率高企；料2025至2026年港島區新增400萬方呎供應，意味著市場的消化能力將受到考驗，預計該區甲廈租金明年將下跌最多3%。至於九龍區寫字樓市場，該公司高級董事和九龍區商業物業服務部主管吳志峰稱，九龍區2024年新寫字樓供應量與去年相比大幅下跌，然而，供應量減少並未帶來租金反彈，展望未來，相信2025年該區整體寫字樓租金將下跌約2至4%。

此外，該行投資部大中華區投資部主管胡孝直表示，今年1至11月，物業資本市場錄得總交易額約346億元(物業價值在1億元以上)，比去年同期下跌約58%；融資成本和收益回報不足仍然是投資者的主要憂慮。物業類型方面，寫字樓佔市場交易約37%，其次是零售物業佔約27%，酒店和服務公寓投資也佔約7%，主要是轉換為學生宿舍的項目數字有所增加。

對於零售物業市場，該公司高級董事及商舖部主管麥海倫預計，今年全年總零售銷售將較去年有機會下跌約5%，進一步增加商舖租金和價格調整的壓力。最近政府優化內地居民來港旅遊的簽注安排，雖然措施預計將吸引更多內地遊客，但目前遊客更傾向於深度文化遊，奢侈品銷售難免受到影響。

萊坊董事及工業及物流部主管陳文定指，今年工業市場面臨挑戰，整體空置率達到8.2%的歷史新高；而現代物流和一般工業物業租金水平分別下跌約4.2%及約2.5%。預計2025年電子商務和電動汽車行業對工業物業的需求上升。網上購物日趨頻繁，明年物流和分層工廠大廈租金將下跌約2至3%。