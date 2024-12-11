東涌東站物業發展第一期重推　規劃作修訂降寫字樓比例

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，項目第一期去年招標不成功，市場對項目發展有不同意見，而現時寫字樓市況較為吃力，空置率及租金不理想，項目規劃亦要與時並進，作出相應改動。

他指出，整項東涌東站發展總樓面約680萬方呎，即將截標的第一期佔面積不足5%，目前並沒有就全個項目總單位量定下目標，伙數會按市場需求不斷檢討。

至於旗下黃竹坑站港島南岸商場THE SOUTHSIDE開業屆滿一周年，鄧智輝指出，現時尚餘3個舖位仍未出租，整體出租面積約96%，相比大圍圍方等其他商場接近100%出租率，情況較為罕見，亦反映市場零售飲食模式出現改變。

疫情後市民生活方式轉變，至今仍未回復至疫情前狀態，現時市民晚上回家時間較以往為早，北上消費亦成新常態。因此，港鐵對商場定位亦有變化，形容商場屬於「社區設施」，用作服務社區起居飲食，舉例如餐飲所佔比例，由以往約20%至25%，提升至約30%或更多，未來會繼續融入及探索社區需要，商場組合將以服務市民為首要原則。