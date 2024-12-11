內地監管機構據報要求拼多多解決「僅退款」政策爭議

外媒報道，據報內地監管機構召見拼多多高管，要求該公司解決其「僅退款」政策引發的爭議。這種政策允許消費者未退回商品，即可申請退款，許多商家認為這樣損害他們的利益。

知情人士表示，國家市場監督管理總局及商務部在最近一次會議上向公司高管表示，這項政策讓消費者毋須退還所購商品，即可要求退款，對小商家造成不公平的負擔。監管機構要求拼多多解決問題，但沒有提出具體建議或取締這種做法。

拼多多在多年前開創「僅退款」政策。如果商家被判定未能達到客戶期望，包括由錯過交貨期限到產品不符，該公司就會扣留商家的款項。

商家抗議反映他們對拼多多日益不滿，指責拼多多為支持代價高昂的全球擴張，而壓榨他們的收入。拼多多回應表示，正積極與商家制定解決方案。