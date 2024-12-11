投資財團7351萬購太子道西206至208號住宅部分

該物業1至14樓為住宅，配備升降機，是次售出共16個住宅單位，實用面積則共約13,871方呎。第一太平戴維斯投資部表示，是次出售的物業的每個住宅單位平均售價約400至500萬元，實用呎價僅約5,300元，買家早前剛成功購入馬頭圍道96號全幢住宅物作為發展共居業務及學生公寓之用，反映市場繼續追捧同類型物業。

潘解頤表示，是次購入的單位每個面積約874方呎，方正實用，間隔分明，預期重新分隔及翻新後未來回報率可達10厘以上，繼續為集團增添新據點。

陳洪楷則指，今年內牽頭共購入約3億住宅物業，超過50個住宅單位，包括柯士甸道108號、田灣登峰街、馬頭圍道96號及剛購入的太子道西物業。今年已第四度出手，是次購入的物業為私人投資，物業位於旺角東港鐵站旁，毗鄰加多利山傳統豪宅區、大型購物中心及酒店。