DOUBLE COAST I今沽出16伙　1組客斥6618萬購10伙

由會德豐地產牽頭發展的啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周三(11日)錄得16宗成交，單日吸金逾1.2億元。其中10伙由同一組大手客斥資逾6,618萬元購入。項目隨即上載最新銷售安排，將於周日(15日)以價單形式發售11伙。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，上述大手客購入的單位包括5伙一房及5伙兩房，成交價由551.7萬至768.6萬元，呎價約17,241至17,809元。項目同日亦錄得的其餘6宗，涵蓋一房至三房戶型，成交價564.2萬至1,362.5萬元，呎價約17,414至21,730元，部份買家有參與早前項目現樓的參觀及體驗活動。

黃光耀續指，為回應市場需求，加推11伙於周日起出售，包括7伙一房單位，2伙兩房及2伙三房單位，實用面積320至627方呎，折實價569.8萬至1,304.6萬元，折實呎價由17,586至20,807，折實平均呎價約18,656。

市場消息指，上述大手客同時亦購入同區的啟德海灣第1期及維港‧雙鑽，單日斥資逾1.48億元購入三盤共26伙。