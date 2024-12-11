太古城兩房則王放賣3個月劈價182萬　呎價險守1.4萬

鰂魚涌太古城兩房則王都要劈價吸客，約3個月減價182萬元售出，成交價828萬元，減幅約18%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原李百達表示，鰂魚涌太古城寶安閣極高層F室，實用面積約583方呎，兩房則王設計，9月叫價1,010萬元，減價182萬元，獲用家以828萬元承接，呎價約14,202元，原業主2000年以296萬元購入。

●利嘉閣梁啟豪稱，北角和富中心8座低層A室，實用面積約1,308方呎，套三房間隔，望全海景，新買家為區內換樓客，睇樓即時洽購，終以1,700萬元成交，呎價約12,997元。

●香港置業李承恩表示，大坑名門2座極高層單位，實用面積約1,381方呎，套3房連工人套房間隔，望全維港景，叫價約4,650萬元放盤約1年半後，外區客議價後以4,428萬元成交，呎價約31,925元，高市價約14%。

●美聯楊宜貞指，中半山寶樺臺高層C室，實用面積約1,539方呎，以約4,630萬元成交，呎價約30,084元，並連一個車位售出，原業主於2009年7月以約3,100萬元購入，轉手帳面獲利約1,530萬元，升值約49%。

●中原胡洛勇稱，西半山駿豪閣低層F室，實用面積約521方呎，兩房間隔，望樓景，叫價950萬元，累減130萬元或約13.7%，終以820萬元沽出，呎價約15,739元。

●中原趙俊傑表示，上環順隆大廈中層A室，實用面積約587方呎，三房間隔，叫價770萬元，最新以700萬元沽出，累減70萬元或約9%，呎價約11,925元，新買家為本地用家。

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新界區

●中原關偉豪表示，將軍澳峻瀅II第3座高層D室，實用面積約739方呎，套三房間隔，享內園景，最新以746萬元成交，呎價約10,095元，原業主於2015年6月以727.9萬元購入。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳怡心園3座中層G室，實用面積約601方呎，套三房間隔，9月叫價580萬元，一口減價30萬元沽出。減幅約5%，呎價約9,151元。

●利嘉閣楊凱俊稱，將軍澳中心6座高層F室，實用面積約684方呎，套三房間隔，望山景，原先叫價938萬元，經議價後，最終以888萬元成交，呎價約12,982元。

●世紀21奇豐廖振雄指，清水灣傲瀧15座低層C室套三房戶，實用面積約1,157方呎，連車位叫價1,780萬元，終以1,728萬元成交，呎價約14,935元，原業主於2018年12月以1,993萬元購入單位，車位價200萬元，帳面共虧蝕465萬元。

●中原徐可志表示，馬鞍山迎海．星灣御17座低層F室，實用面積約511方呎，兩房間隔，望內園池景，最初叫價670萬元，最新以660萬元易手，呎價約12,916元，新買家為上車客，原業主於2015年以約701.8萬元買入，約9年帳面蝕讓41.8萬元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山12月暫錄約26宗買賣，其中銀湖．天峰6座中層E室，實用面積約615方呎，兩房間隔，叫價約820萬元，日前議價後以810萬元易手，呎價約13,171元，新買家為換樓客。

●美聯鄧浩賢指，沙田好運中心楓林閣中層B室，實用面積約505方呎，三房設計，原先叫價700萬元，新買家為區內租客，有感租樓與供樓開支相若，決定由租轉買，議價後以623.8萬元承接單位，呎價約12,352元。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田第一城42座中層D室，實用面積約304方呎，兩房間隔，望園景，單位放盤約兩個月，叫價420萬元，累減12萬元，減幅約2.9%，以408萬元成交，呎價約13,421元。

●中原黎宗文表示，沙田及大圍12月暫錄約23宗二手買賣，按月跌約30成，沙田花園城3期B座高層F室，實用面積約268方呎，兩房間隔，叫價約340萬元，日前議價後以320萬元獲承接，呎價約11,940元，新買家為用家。

●美聯朱惠文稱，沙田御龍山1座高層A室，實用面積約1,086方呎，三房設計，早前叫價1,745萬元，新買家為區內換樓客，見單位裝修新穎，議價後以1,723萬元承接單位，呎價約15,866元，原業主持貨約8年，帳面賺23萬元。

●美聯汪子龍指，大埔白石角嘉熙1座低層B室，實用面積約833方呎，套三房連工人套房設計，兩年前叫價1,390萬元，新買家為外區租樓的高才通，多次議價後以998萬元承接，呎價約11,981元，原業主持貨約6年，帳面蝕392萬元。

●中原賴作智表示，上水及粉嶺12月暫錄約31宗二手買賣，上水名都3座中層C室，實用面積約376方呎，兩房間隔，9月時叫價約428萬元，單位屬遺產貨，議價後以390萬元易手，呎價約10,372元。

●中原王勤學稱，元朗12月暫錄約24宗二手買賣，按月減少約33%，尚悅2座高層K室，實用面積約435方呎，兩房間隔，減價10萬元，以440萬元沽出，呎價約10,115元。原業主於2020年6月以597萬元買入，約4年半帳面蝕157萬元，貶值約26.3%。

●中原林頌宜表示，元朗YOHO MIDTOWN第1座高層G室，實用面積約443方呎，兩房間隔，叫價638萬元，微減3萬元，以635萬元沽出，呎價約14,334元，買家為上車客。

●利嘉閣蕭啟諾稱，天水圍嘉湖山莊賞湖居2座高層D室，實用面積約551方呎，三房間隔，區內租客物色同區物業多時，決定即睇即買，並以463萬元成交，呎價約8,403元。

●中原伍耀祖指，天水圍慧景軒1座高層B室，實用面積約710方呎，套三房間隔，叫價680萬元，議價後以675萬元易手，呎價約9,507元，原業主於2010年3月以263萬元買人，持貨約14年帳面獲利412萬元。

●祥益黃慶德表示，屯門邁亞美海灣3座低層H室，實用面積約398方呎，兩房間隔，區內客考慮到屋苑受惠於未來南延綫配套，單位內附裝修，原業主有意換樓，減價12萬元，新買家以358萬元即睇即買，呎價約8,995元。

●祥益黃慶德指，屯門嘉悅半島2座中層H室，實用面積約435方呎，兩房間隔，單位正處於生約交吉期，原業主得租客配合開門睇樓，區內客見單位附設裝修，累積減價25萬元，以435萬元購入先收租後自住，呎價約10,000元。

●美聯凌光盛表示，馬灣珀麗灣23座高層G室，實用面積約532方呎，兩房設計，早前叫價618萬元，新買家為外區上車客，議價後以608萬元承接單位，呎價約11,429元。

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