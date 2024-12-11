新盤又見「西餅客」 有買家斥逾1億元掃啟德跑道區3樓盤
2024年12月11日 22:02
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新盤市場錄得「西餅客」出動掃貨，啟德跑道區三個樓盤於周三(11日)連接錄得大手成交，有市場消息指，三盤合共26個單位均由同一組買家斥資逾1.48億元購入。
●啟德DOUBLE COAST I錄「一客十」
由會德豐地產牽頭發展的啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周三(11日)錄得16宗成交，單日吸金逾1.2億元。其中10伙由同一組大手客斥資逾6,618萬元購入，包括5伙一房及5伙兩房，成交價由551.7萬至768.6萬元，呎價約17,241至17,809元。項目隨即上載最新銷售安排，將於周日(15日)以價單形式發售11伙。
●啟德維港‧雙鑽錄「一客十」
中國海外發展(00688)的啟德維港‧雙鑽於周三(11日)售出10個單位，涉資5,191.6萬元。發展商指，該批單位實用面積介乎300至305方呎，全部均為一房，成交價由509.2萬至529.2萬元，成交呎價由16,872元至17,457元。據悉，買家大手購入該盤單位作長線投資用途。
●啟德海灣第1期錄「一客六」
嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)合作發展的啟德海灣第1期，單日沽7伙，其中6伙由同一組買家購入。6個單位的成交價介乎487.4萬至511.5萬元，呎價約15,928至16,607元，總成交金額共2,996.7萬元。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS四房成交價8,600萬
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，周三(11日)以8,600萬元售出四房單位。上述為1座1樓A室，實用面積2,141方呎，成交呎價約40,168元。發展商指，減息效應加快項目交投，由10月1日至今已售出29伙。
●何文田太子道西233號四房售2,920萬
新鴻基地產(00016)及會德豐地產合作發展的何文田太子道西233號，周三(11日)招標售出12樓A室，實用面積1,038方呎，屬四房間隔，連同1個車位成交價2,920萬元，呎價約28,131元。
●藍田KOKO MARE呎售約19,989元
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO MARE，周三(11日)錄得9座18樓E室的成交，單位實用面積435方呎，採兩房連開放式廚房間隔，成交價869.5萬元，呎價約19,989元。整個KOKO HILLS系列至今售出870伙，套現近84億元。