新盤又見「西餅客」　有買家斥逾1億元掃啟德跑道區3樓盤

新盤市場錄得「西餅客」出動掃貨，啟德跑道區三個樓盤於周三(11日)連接錄得大手成交，有市場消息指，三盤合共26個單位均由同一組買家斥資逾1.48億元購入。

●啟德DOUBLE COAST I錄「一客十」

由會德豐地產牽頭發展的啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周三(11日)錄得16宗成交，單日吸金逾1.2億元。其中10伙由同一組大手客斥資逾6,618萬元購入，包括5伙一房及5伙兩房，成交價由551.7萬至768.6萬元，呎價約17,241至17,809元。項目隨即上載最新銷售安排，將於周日(15日)以價單形式發售11伙。

●啟德維港‧雙鑽錄「一客十」

●啟德海灣第1期錄「一客六」

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS四房成交價8,600萬

●何文田太子道西233號四房售2,920萬

●藍田KOKO MARE呎售約19,989元

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO MARE，周三(11日)錄得9座18樓E室的成交，單位實用面積435方呎，採兩房連開放式廚房間隔，成交價869.5萬元，呎價約19,989元。整個KOKO HILLS系列至今售出870伙，套現近84億元。