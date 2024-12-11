美國通脹數據合預期　美股早段全線向上

美國11月份撇除食品及能源後的核心CPI按年升幅維持在3.3%，符預期。美股3大指數周三早段齊升，道指升58點，報44,306點；標指升34點，報6,068點；納指升196點，報19,883點。

港股夜期則跌19點，見20,185點，高水30點。

市傳美國總統拜登也在臨卸任前「全速玩嘢」，下月起把中國製太陽能板及多晶硅的關稅由25%翻倍至50%，以保護美國的太陽能產業，同時向鎢加徵25%關稅，由於該金屬在晶片和武器上都會用到，跟太陽能板的關稅一樣，被視為拜登推動關鍵物資減少依賴中國貨。一直被視為受惠華府保護主義的美國太陽能設備大廠First Solar早段則跌逾1%。

半導體老店英特爾（Intel）的信貸評級遭標普下調一級至「BBB」，離成為「垃圾債」僅兩級之遙，主要是業績，蓋爾辛格「被離職」亦增加公司執行變革（即重振晶圓代工）的不確定性，股價早段跌近1%。捲入財務造假醜聞的人工智能（AI）伺服器廠商美超微電腦（SuperMicro）方面，行政總裁梁見後稱，有信心公司股份不會被退市，明年2月前會補交財務報告，惟股價早段續瀉近10%。