內地首11月汽車出口增21% 車企年尾拚銷量
2024年12月12日 04:30
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（中新社圖片）
中國汽車工業協會發布的數據顯示，11月汽車出口49萬輛，按月跌9.5%，按年升1.6%。按車型顯示，乘用車出口41.9萬輛，按月跌9.9%，按年升3.2%；商用車出口7.1萬輛，按月跌7.3%，按年跌6.6%；首11個月汽車出口534.5萬輛，按年升21.2%。
交銀國際予內地汽車行業領先評級，但考慮到2025年農曆新年較2024年提前，導致部分購買力在今年底完成，且以舊換新的補貼政策在12月進入收尾階段，部分車企也正通過促銷活動衝刺銷量，預計12月乘用車市場有望保持當前零售持續按年高增的勢頭，但12月銷量衝刺後，車市進入消費淡季，需謹慎板塊波動，建議關注比亞迪股份(01211)、蔚來(09866)及小鵬汽車(09868)。
事實上，比亞迪今年第三季首次超越福特汽車成為全球第6大汽車製造商，明年1月將進軍越南市場。其他後起之秀亦快速冒起，小鵬行政總裁何小鵬近日現身廣州交付中心，給第一萬輛P7+車主進行交付。摩根大通指，小米集團(01810)宣布明年中將推出第二款電動車名為YU7，屬運動型多用途車(SUV)，令電動車業務產品組合持續擴大，反映集團進軍電動車市場的執行能力好過市場預期，予「增持」評級。
海外車企方面，內媒引述福士汽車(Volkswagen，內地又叫「大眾汽車」)稱，非常認可中國汽車市場當前的競爭格局，因為只有良性競爭，才會推動行業發展；又透露集團遠景目標是在中國市場繼續保持跨國車企第一位，能與比亞迪並駕齊驅。
另一美國車企通用汽車則宣布，將退出虧損的Cruise機械人計程車事業的開發，擬將Cruise機械人計程車部門併入通用汽車的技術團隊，以專注開發自用客車的先進自動駕駛輔助系統。