專家樓評 ：香港按揭市場有望回暖

今年《施政報告》公布前，市場觀望情緒濃厚，加上當時經濟及股市疲弱，影響整體市場氣氛，就算新盤開價極具競爭力亦難力挽狂瀾。按揭數字同受影響，金管局最新住宅按揭調查數據顯示，10月份新取用按揭貸款宗數及金額分別錄得2,475宗及112.23億元，對比9月份的3,457宗及153.53億元，宗數及金額分別下跌982宗或28.4%和41.3億元或26.9%，宗數創1997年有紀錄以來月度新低，金額創8年半新低。

隨着10月《施政報告》出台後，加上銀行減息等因素，樓市交投即時回升。土地註冊處各類物業買賣註冊統計，整體物業註冊宗數由9月份的3,843宗，連升兩個月至11月份的7,689宗，創今年月度次高。市場觀望氣氛消除，用家及投資者亦加快入市步伐，加上部分推售的大型新盤成績理想，近期銀行估價回穩，新申請及新批出按揭數字均有所回升。

最新新申請按揭貸款的宗數為7,289宗，按月大增2,312宗或46.5%，連跌兩個月後回升，創5個月新高。新批按揭貸款宗數及金額分別錄4,130宗及189.68億元，宗數及金額按月分別增加359宗和16.46億元，宗數及金額均連跌兩個月後回升。目前相信，新取用按揭貸款數字暫時見底，有望於明年初谷底反彈。

定按計劃現「零的突破」

值得注意的是，受年結效應因素影響，本港一個月銀行同業拆息反覆上揚，並維持4厘以上水平，銀行同業拆息按揭（H按）實際利率繼續以封頂位計算，而該計劃於10月份選用比例報89.2%，按月升0.6%，至於最優惠利率按揭（P按）計劃的選用比例報3.6%，按月跌0.6%，創5個月新低。

另外，早前有銀行再次推出定息按揭產品，藉此提升競爭力吸客，計劃已初見成效。從數據可見，定息按揭計劃最終打破20個月的悶局，作出「零的突破」，10月份定息按揭選用比例由0%升至1.8%。不過，此計劃的申請日期暫時截至12月底，待推廣期完結後，H按未來仍是主導市場的按揭計劃。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦