英國住宅3年租金飆27%　明年恐再升4%

英國地產代理公司Zoopla發表研究報告指出，過去3年英國住宅租金累計上升27%，主要由需求顯著上升所帶動，雖然今年升幅明顯放緩，但已累計令租客平均每年多繳3,240英鎊(約3.21萬港元)；預期明年租金全年將平均升4%，並且偏遠地區升幅會超越倫敦等大城市。

截至今年10月，英國平均住宅租金按年升3.9%，至每月1,270英鎊(約1.25萬港元)，相較去年同期的9.1%上升速度明顯減慢，主要是因為租務供求失衡有所收窄。其中放租單位數目得到改善，每地產代理今年手上可出租單位較去年多12%，但數目仍少於疫情前一成八。

倫敦平均月租2.1萬貴絕

其中倫敦10月租金升幅最慢，只得1.3%，去年同期為升8.7%，平均月租為2,190英鎊(約2.17萬港元)，貴絕全英。同期升得最多為北愛爾蘭，升10.5%，高於去年的升8.7%。

租賃房屋的需求則按年大降29%，主因疫情期間需求突然上升的影響力消退，以及工作、留學、移民的需求放緩。然而，對出租房屋的詢問量仍然比疫情前的水平高出31%。

該行預計，供不應求的情況在2025年仍然會持續，將或穩定地推動租金上行。可是由於負擔能力的壓力，將限制了主要大城市如倫敦的租金漲幅，但以往租客負擔能力較好的城市，租金仍有上漲空間。