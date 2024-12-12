鄧聲興：京東健康受惠消費者健康意識提升

公司在醫保個帳線上支付服務方面取得進展，已在12個城市提供服務，接入近2,000家醫保定點零售藥店，覆蓋過億人口。京東健康線上線下一體化持續推進，公司落地首個京東大藥房新型門店。2024年第三季度期內，京東健康繼續完善線上醫療服務體驗，全新推出多款快速檢測服務，實現「問診+檢驗+醫藥及健康商品銷售」線上醫療服務模式閉環。

在消費者健康意識提升的大背景下，隨着線上醫保穩步推進，集團用戶滲透率有望持續提升，預計2024至25年收入和經調整淨利潤將持續增長。股份阻力位38港元，支持位26港元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)