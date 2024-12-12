鄧聲興：京東健康受惠消費者健康意識提升
2024年12月12日 09:16
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京東健康(06618)公布2024年第三季度業績公告，公司收入和利潤均實現穩步增長。第三季度收入達到133億元人民幣(下同)，同比增長14.8%，經營利潤和經調整經營利潤分別增長216%和15.7%。淨利潤和經調整淨利潤分別增長212.2%和40.6%。前三季度總收入416.5億元，同比增長7.6%，淨利潤和經調整淨利潤分別增長59.4%和17.5%。
公司在醫保個帳線上支付服務方面取得進展，已在12個城市提供服務，接入近2,000家醫保定點零售藥店，覆蓋過億人口。京東健康線上線下一體化持續推進，公司落地首個京東大藥房新型門店。2024年第三季度期內，京東健康繼續完善線上醫療服務體驗，全新推出多款快速檢測服務，實現「問診+檢驗+醫藥及健康商品銷售」線上醫療服務模式閉環。
在消費者健康意識提升的大背景下，隨着線上醫保穩步推進，集團用戶滲透率有望持續提升，預計2024至25年收入和經調整淨利潤將持續增長。股份阻力位38港元，支持位26港元。
香港股票分析師協會主席鄧聲興
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)