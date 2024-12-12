耀才許繹彬：消息短暫振奮股市　數據才是長遠

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，中港股市在本周又再次突然傳出喜訊，本周一（9日）國家中央政治局召開會議，會議的措詞再盡顯刺激經濟的決心，例如在宏觀政策，指會「更加積極有為」；貨幣政策亦結束14年的「穩健」基調，轉向「適度寬鬆」，同時要求財政政策「更加積極」；又史無前例提出「超常規逆周期調節」，再強調「穩住樓市股市」，積極擴大內需，以「防範化解重點領域風險和外部衝擊」。

一句「外部衝擊」相信是形容將會入住白宫的特朗普及由他與多名鷹派組成的美國新政府，對其未來對華的新政策，必須時刻加以「防範」及「化解」；而一句「穩住樓市股市」 一出，就令投資者將其與今年9 月下旬使出「連環拳」相提並論；即使推出後未能立即見其成交，但這重施故伎，即令中港兩地股票當日「聞雞起舞」，值得一提是港股市場，本周一受惠於言論，由近19,700點起步，突然發圍，一度升穿失守已久的50天線（約20,353點），成交更升穿2,000億元，投資者不期然再對是次反彈與9月下旬的「連環拳」帶動港股急升及創下多項紀錄的情景相提並論，亦屬自然反應。

投資者對港股充滿希望，及對港股會再度上演「大奇蹟」滿懷憧憬，在言論發表的下一個交易日（即10日）確實有異曲同工之感；恒指當天一開市就高開655點，連21,000點也升穿，高見21,070點；「可惜」要再一次用「可惜」來形容港股，是次的高開，原來就是當日的高位；市場在投資者仍在得意忘形之際，突然又指政策未有太多具體細節出台，而加上內地公布11月進出口數據均遜預期下，促使港股又再上演「高開低走」的情景，最後更在全日低位收市，跌市下成交更增至2475億元。而昨日（即11日）恒指繼續反復下浸，50天線再度失守（約20,353點），更貼近20,100點收市，成交再回落至1,500億以下，後市走勢再次難以捉摸。

筆者認為，中港兩地股市在今年9月26日的政治局開會作出凌厲的升勢及締造多項歷史後，市場上已屢次傳出「雷同」或「狼來了」的消息，令投資者滿懷憧憬及因上次錯失機會而不期然產生一份報復心理；但最終換來的答案，則是今年9月26日港股的光景，原來是「可一不可再」來形容；而本周儘管在港股市場再度將劇本重新上演，而今次的劇情確實有點逼真，因為在會議內的言論公布後，恒指再次上演過五關斬六將的情景，只用不足一個交易日，便升穿19,800點及20,000點的心理關口；連帶50天線（約20,353點）及21,000點也升穿；但其實如果投資者作細心思量，除國內會議中繼續一如以往彰顯「挽救經濟」，積極「擴大內需」及「穩住樓市股市」的決心外，人民幣匯率的弱勢其實一直沒有改變，美元兌人民幣的匯價一直處於7.25至7.28水平，可見人民幣匯價全無反彈的動力；而本周一的急促反彈，可能再次是由於衍生產品市場夾淡倉所致。

單以牛熊證市場，恒指在高開及升穿至高見21,070點的當日，其威力在當天早上已屠殺了159隻熊證，其中26隻更是一上市即被「打靶」；而由於當日升勢急促，另一衍生產品市場——期貨市場亦於當日將淡友全部殺退；再者，一向支撐港股市場的北水，在港股升穿21,000點的當日，淨賣出達103.23億元之多，是近期罕見；港股在成交達2,475億元，及各期指「夾淡倉」及「屠熊」的數據下，令人有感是次大成交似乎有「散水」或「走鬼」之嫌。

筆者一直沒有對國家所採取的挽救經濟措施有所懷疑，更深信未來在政策的扶持下，經濟一定會有所復甦；但投資者必須時刻緊記，宣布政策及措施可能只會令股市帶來一刻振奮；長遠而言，必須有真正的數據配合，例如：消費價格指數（CPI）及工業生產者出廠價格指數（PPI）等，均會有效顯示措施或政策的成效，投資者必須注視；而人民幣匯率的好壞，更是左右中港兩地股市樓市走勢的重要支柱，投資者不可掉以輕心，有進取入市的意欲時，更是必須多加留意。現階段盼望恒指能守穏10天線（約19,800點），並希望在正面數據帶動下，再度突破50天線（約20,353點）或21,000點的水平。