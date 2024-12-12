馬化騰：數字產業在提振經濟中肩負重任　騰訊擬加大投資

馬化騰表示，中央推出一攬子增量政策，聚焦當前經濟運行中的痛點堵點，全面回應市場呼聲，讓廣大企業感受到努力完成經濟社會發展目標的堅強決心，也堅定了大家幹字當頭、共克時艱的信念。

他指，騰訊作為數字技術企業，這些年來積極響應國家擴大內需的部署，在發展數字消費上積極探索，着力打造更豐富的消費場景、模式和業態。從不斷優化微信支付等消費工具，到試水視頻號直播帶貨等電商業務，積極創造和服務有效需求，促進更為暢通的經濟循環。同時依托日趨活躍完善的微信生態，不斷提升對就業創業的吸納量和友好度。

他認為，今天的世界，科技革命的機遇稍縱即逝，國與國的產業競爭近乎白熱，企業發展不進則退。近年來，中國互聯網企業整體合規水平、發展質量、內部管理和社會貢獻有了質的提升。自2018年以來，騰訊累計投入逾3,000億元人民幣用於研究開發，生成式人工智能(AI)大模型「混元」已落地逾700個業務場景，數字化能力輸出到數百萬家各行業夥伴。