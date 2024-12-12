個人養老金制度周日起全國實施 國債及指數基金納入產品範圍

內地5部門印發《關於全面實施個人養老金制度的通知》，個人養老金制度的實施範圍從36個先行城市(地區)擴大到全國。

人社部、財政部、國家稅務總局、金融監管總局及中國證監會印發《通知》，明確自今年12月15日起，在中國境內參加城鎮職工基本養老保險或者城鄉居民基本養老保險的勞動者，均可以參加個人養老金制度；稅收優惠政策的實施範圍亦從36個先行城市(地區)同步擴大到全國。

《通知》規定，在現有理財產品、儲蓄存款、商業養老保險和公募基金產品基礎上，將國債、特定養老儲蓄、指數基金納入個人養老金產品範圍。金融機構要做好個人養老金產品資產配置公示等工作，依法依規開展投資諮詢服務，探索開展默認投資服務；加強對金融消費者、投資者的保護，保障參加人的知情權和自主選擇權。

《通知》要求，相關部門要按職責分工加強監管，強化訊息共享，促進制度規範運行。同時，充分調動金融機構、經營主體等方面的積極性，共同推動個人養老金制度健康發展。

內媒引述易方達基金表示，個人養老金全國鋪開，一是可以讓個人養老金惠及更多居民，有助於提升居民養老儲備意識，推動養老規劃和投資理念更加深入人心。二是有利於進一步完善多層次、多支柱的養老金體系，促進中國養老體系可持續發展。三是有望為資本市場帶來更多中長期資金，助力金融市場高質量發展。