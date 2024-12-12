港府與印尼官員會晤　鼓勵善用香港融資平台擴版圖

香港聯交所去年11月將印尼證券交易所列入認可證券交易所，允當地企業在港第二上市。正在印尼外訪的財經事務及庫務局局長許正宇，與印尼國有企業部副部長Dony Oskaria會面，討論印尼國有企業及優質創新型公司如何善用香港國際化的投融資平台壯大業務。

許氏另與印尼證券交易所總經理Iman Rachman會面，鼓勵當地主板上市公司赴港尋求雙重或第二上市，利用香港股票市場連接區域及全球投資者，開拓更廣闊的資金來源。另談及綠色金融，以及印尼證券交易如何能借助港交所全球唯一同時以港元和人民幣結算的國際自願碳信用產品交易市場，滿足印尼在碳交易方面的需求。

印尼是東盟最大經濟體，也是香港開拓東盟市場的重要據點。事實上，許正宇於去年7月已到訪印尼，當時不少印尼企業表達有意通過香港進行投融資及拓展業務。據了解，此行是深化既有合作關係，開拓新商機，並具針對性地推動潛在合作項目。

值得留意的是，印尼新一屆政府在10月上任，總統普拉博沃(Prabowo Subianto)於11月訪華，為上任後首個出訪的國家，並與國家主席習近平會面。其後，雙方發表聯合聲明，兩國同意加強在新能源汽車、鋰電池、光伏和數碼經濟等領域的合作。