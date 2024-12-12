內地據報要求銀行理財子公司停用自建估值模型

內媒引述知情人士透露，中國監管機構已要求銀行的理財子公司停止使用自建模型來計算投資產品的估值。知情人士指，監管機構本周較早時向部分銀行理財子公司下發上述通知，當局並要求這些公司在一個月內提交整改報告，包括整改計劃、措施等。

報道引述業內人士表示，一些理財公司使用自建模型來平滑市場波動對它們產品估值的影響，旨在防止突然或過猛的贖回申請。

此前內媒曾報道，自建估值模型指的就是在「中債估值」、「中證估值」這兩種第三方債券估值方法之外，銀行理財子公司通過信託通道投資的債券採用一種新型的估值模型進行估值定價。該估值模型由四大中的一家會計師事務所研發，華南一家股份制銀行理財子公司率先使用，在發現平滑產品淨值波動效果不錯後，其他理財子公司紛紛倣效。

通過自建估值模型，中債、中證估值的波動影響不到理財產品底層資產估值。債券方面主要針對信用債，目前最先試點的品種是銀行二級債、永續債，後續短期限的信用債都可能普遍適用，尚未將長期限信用債納入測試範圍內。

也有一些理財子公司「走得更遠」。除了低評級信用債之外，還將自建估值模型引用在一些權益類資產上，比如REITS(房地產信託基金)及優先股，甚至在考慮拓展到紅利股票。