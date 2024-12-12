證監會第二財季虧損大幅收窄至451萬

香港證監會截至9月底止第二財季，虧損451.6萬港元，較去年同期蝕1.22億港元大幅收窄；收入5.53億港元，分別較上季及按年升5.9%及42.9%。儲備維持在75億港元，其中12億元已預留用作購置另外3個辦公樓層及在日後償還銀行貸款本金。以上半財年計，收入按年上升34.4%。本港證券市場的平均每日成交額為1,120億港元， 較去年同期增加20.4%。

根據證監會發表《季度報告》，香港的資本市場自第三季起一直受惠於與內地的市場互聯互通機制的成功，以及在中東市場聯繫方面取得的突破。

內地與香港股票市場交易互聯互通機制踏入10周年，截至11月底，港股通錄得強勁的淨資金流入，年初至今高達6,643億元人民幣，累計更達32,000億元人民幣。ETF通優化後，合資格的香港交易所買賣基金(ETF)數目增加至16隻，總市值超過3,000億港元，推動香港ETF的市場增長。

自2月作出優化以來，跨境理財通下的南向投資增長超過60%。在內地與香港基金互認安排下，季內香港基金的淨認購額達88億元人民幣。作為首個衍生工具市場互聯互通機制，互換通獲投資者積極參與，人民幣利率互換合約交易的日均成交額達100億元人民幣。

兩隻香港ETF成功在沙特交易所上市，標誌着本港在聯繫更廣泛的亞洲市場方面亦取得長足進展。這兩隻聯接ETF是沙特ETF市場上規模最大的投資產品，在10月底上市後其合共市值即超過16億美元，交投自上市以來亦一直保持活躍。

香港ETF市場持續增長，ETF的總市值按年上升34%，季內錄得淨資金流入63億港元。在香港註冊成立的基金所管理的資產按年上升29.5%至16,700億港元，季內繼續錄得約340億港元的淨資金流入。持牌資產管理公司的數目則按年上升24%，開放式基金型公司的數目亦按年急增132.6%。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，本港ETF市場今年達至多個新的里程碑，這是因為在市場互聯互通機制下合資格ETF持續穩健增長，以及本港與中東建立新的聯繫。展望將來，隨着與內地市場互聯互通的機制不斷擴大，證監會將致力把香港打造為多元資產投資及離岸人民幣固定收益業務的全球樞紐。