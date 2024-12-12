Adobe市後挫9%　2025財年指引遜預期　AI搶飯碗憂慮加劇？

創意軟件巨頭Adobe在截至11月底的2024財年第四季收入按年增長11.05%至56.06億美元，好過市場預期的55.4億美元；經調整每股盈利為4.81美元，同樣勝市場預期的4.67美元。業績表現亮眼，不過，Adobe發布令人失望的2025財年收入指引，加劇投資者對公司可能會被新興的人工智能(AI)初創公司顛覆的擔憂。Adobe股價在市後延長交易時段挫逾9%。

Adobe預估，2025財年收入介乎233億至235.5億美元，不及分析師預期的237.8億美元。

公司表示，受匯率波動及客戶訂閱支出放緩等因素影響，2025財年收入可能減少約2億美元。

此外，Adobe預期數位媒體事業全年收入介乎172.5億至174億美元，也不及分析師預期的176.5億美元；經調整每股盈利介乎20.2至20.5美元，落後市場預期的20.52美元。

回看季度業務表現，核心業務數位媒體事業期內收入按年增長12%至41.5億美元。該業務包括Creative Cloud訂閱服務，內含生成式AI工具Firefly。Adobe以其為創意專業人士開發的軟件而聞名，該公司一直在為其應用程式(App)添加生成式AI功能，例如將專有模型Firefly嵌入至Photoshop等產品中。