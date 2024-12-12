【多圖】渣甸山皇第開放連裝修頂層特色單位

他續指，上述特色戶為21至23樓Penthouse，附連946方呎平台及1,103方呎天台，為東半山最大的頂層單位，以空中遊艇為設計靈感打造。單位早前曾經放售，當時意向售價約7至8億元，現按市況同時放售及放租，期望每方呎租金可達約400元，租金已包含家具及雙車位。展望明年，他預計豪宅市況將有逾雙位數升幅，相信中小型住宅單位仍然有剛性需求。

最新曝光的頂層特色戶分四層而建，猶如遊艇劃分為21 樓的下甲板，22樓的主甲板，23 樓的後甲板，及戶外天台的上甲板，裝修連家具價值逾 7,000 萬元。其中，客廳設於22樓，同層設有多個娛樂空間，包括有音樂廳、品酒區、室外平台、影音房及遊戲室。外連的平台放置戶外餐桌和餐椅，可盡覽開揚景觀。

沿旋轉樓梯往下，21樓為分別是客飯廳，廚房及三間套房。廚房電器一應俱全，設有功能完善的中、西廚爐具。23樓全層為主人套房 ，設有一個偏廳，並連接室外平台。主人套房同時提供女主人浴室及男主人浴室，各自有相連的衣帽空間。該單位將會開放予有意承租人士預約參觀。