港交所將在領航星現貨平台推新交易後服務

由2025年中起，港交所將在其領航星綜合現貨平台(OCP)上逐步引入新的交易後功能，為證券市場提供現代化和高效的交易後服務。

新增的功能包括自動化報告下載和信息交換，實時傳輸及處理交易數據、相關持倉及參考數據，以及實時交收指令配對。作為整個平台提升計劃的一部分，港交所會確保其系統於2025年底前在技術上能兼容T+1結算周期。但未來香港採用何種結算周期將經由市場討論後再作決定。

港交所集團行政總裁陳翊庭表示，港交所一直大力投資科技及市場基礎設施，確保香港資本市場的長期繁榮發展。很高興啟動現貨平台的現代化計劃，藉此提供實時及更高效的交易後服務。將持續提升領航星現貨平台，增強市場的深度和活力，為捕捉未來機遇做好充分準備，鞏固香港作為國際金融中心的地位。

港交所會在OCP上陸續推出新的交易後服務及功能，而各項的推出日期將另行公布。港交所會繼續透過中央結算及交收系統(CCASS)提供核心的交易後服務，並在各項新功能在OCP逐步推出後，與市場探討CCASS在未來的定位。今年較早前宣布開發新的領航星衍生產品平台（ODP），與此次的OCP提升計劃均是香港交易所的戰略發展重點之一。集團致力透過自身的技術實力，確保香港市場的基礎設施持續穩健發展。