喜‧揚加推30伙　入場費360.5萬　下周一開賣

早於年初劈價重啟銷售的喜雋發展旗下長沙灣喜‧揚，周四(12日)加推價單3號，提供30伙，折實平均呎價約17,627元。項目同步上載銷售安排，將於下周一(16日)發售該批單位，開放式戶折實價由約360萬元起，同日亦將招標發售兩伙特色單位。

價單3號涵蓋21伙開放式房，5伙一房，2伙一房連書床，及2伙兩房單位，實用面積介乎205至391方呎，90天即供付款計劃可享10%折扣，折實價介乎360.53萬至665.09萬元，折實呎價由15,813至18,900元。該批單位有12伙開放式戶折實價低於400萬元，包括入場戶6樓D室，實用面積228方呎，折實呎價約15,813元。

發展商安排下周一起採用先到先得形式發售該批單位，其中10伙開放式單位為連租約出售，包括上述提及的6樓D室。項目亦已修訂價單1號，有3伙單位「減完再減」。當中，15樓B室實用面積205方呎，2022年6月折實價為438.47萬元，今年2月減價18%至357.45萬元，現時折實價再下調0.8%至354.51萬元，最新折實呎價約17,293元。