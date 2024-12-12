德勤與房託基金協會發表專題報告　共析發展路向

德勤中國與香港房託基金協會(HKREITA)周四(12日)聯合發表《釋放增長潛力—香港房託基金市場展望》專題研究報告。該報告彙集業界領袖的市場洞察，並透過主要房託市場的比較分析，探討如何透過法規優化、稅務安排和市場發展措施，促進行業發展。

德勤中國房地產行業主管合夥人羅遠江表示，自2000年代中首批房託上市後，香港房託市場在起步階段曾經歷一段可觀增長，然而目前香港上市房託數量仍維持在11個的水平，顯示在市場規模及多元化方面，仍有很大發展空間。

有別於美國和日本等容許多種法律模式的主要市場，香港房託市場只容許以信託架構形式營運，增加了募集資金的難度。儘管房託可通過債務或股權作融資，但股權發行的審批及借貸限制約束了房託的發展，特別是較小規模的房託。香港房託亦須根據《房地產投資信託基金守則》持有物業至少兩年，影響基於投資策略而出售資產的時機。

香港房託基金協會榮譽創會會長及主席、領展資產管理有限公司執行董事兼集團行政總裁王國龍表示，為應對當前的結構限制和吸引更多市場參與者，建議為香港房託引入公司架構，並透過獨立託管人維持資產保護，這種靈活性有助吸引在信託投資上受限的機構投資者參與。此外，放寬房託須持有物業兩年的規則，能夠在不影響長遠穩定的前提下，讓房託可迅速回應市場變化並優化投資組合的管理。