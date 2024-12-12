普徠仕：市場波動或加劇　明年股市前景正面

資產管理公司普徠仕（T. Rowe Price）發表市場展望預期，通脹趨勢和利率將維持較高水平，市場波動或會進一步加劇，但市場環境或有利於美國經濟增長。投資者應考慮分散投資至估值合理和基本面穩健的領域，如高收益債券和價值股，而被低估的行業（如能源、金融和工業）亦存在個別投資良機。

亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec表示，對2025年股市前景維持正面看法。經濟增長維持正面，主要由美國帶動，其大規模財政支出和穩健的就業市場持續為消費帶來支持。雖然央行開始放寬政策，但當前市場定價未能充分反映潛在的不明朗因素。在關稅影響下，通脹或會較為頑固，並存在上行風險。有鑑於此，預計美國國債孳息率將會走高，並在固定收益類別中偏好高收益債券。

國際固定收益主管Ken Orchard强調，雖然聯儲局於9月開啟貨幣寬鬆周期，但若減息力度不及市場預期，孳息率仍可能走高。他認為，2025年高收益債券和銀行貸款將繼續是最具收益潛力的固定收益類別，而新興市場債券亦能提供穩健的收益機會。

普徠仕靈活新興市場債券策略基金經理管志齡表示，整體而言，新興市場主權債券和企業信貸以及個別利率市場前景向好，包括亞洲在內的地區，由於財政擴張力度較小，將面臨較輕的通脹壓力，但受環球金融環境影響，其政策寬鬆的空間將較為受限。

環球股票投資組合專家Rahul Ghosh認為，國際市場的投資機會亦將更廣泛，惟可能會受到下任美國政府的新關稅制度的影響。全球貿易憂慮加劇以及美元走強，各區域表現料將出現顯著分化，具獨特及/或內需動力的市場可望領先。該行對日本股市的中期前景維持樂觀，因為當地企業重視盈利多於市佔率。印度和越南等國家繼續提供差異化的投資機會。

Ghosh續指，雖然中國早前推出刺激措施，但宏觀經濟前景仍未明朗。歐洲對製造業出口的依賴程度較高，這意味着中國經濟增長放緩對歐洲的影響將較美國更大。投資者需密切關注中國對相關措施的落實情況以及任何新政策，因為這可能影響區内經濟的增長前景、商品需求，並進而影響全球通脹。