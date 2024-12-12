大埔白石角樓盤易手多蝕讓　三房戶5年帳貶60萬沽

大埔白石角為新供應集中地，區內二手轉讓大部分都要損手，逸瓏灣8套三房單位，議價後以910萬元沽出，約5年帳面蝕60萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯林懋霖表示，西半山柏道10號的唐樓中層單位，實用面積約395方呎，獲同區客垂青，原業主早前叫價約480萬元，議價後減價60萬元，以420萬元成交，呎價約10,633元。

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九龍區

●中原劉燦恆指，深水埗丰滙1座高層D室，實用面積約724方呎，套三房間隔，另設儲物房，最新以978萬元易手，呎價約13,508元，新買家為同區客，待租約期滿後才收回單位自用。

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新界區

●中原徐家倫稱，大埔白石角逸瓏灣8第3C座中層A室，實用面積約698方呎，套三房間隔，議價後以910萬元沽出，呎價約13,037元，新買家為同區租客，原業主於2019年以約970萬元購入單位，約5年帳面蝕讓60萬元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋廣明苑F座高層2室，實用面積約597方呎， 三房間隔，上月底未補價第二市場叫價475萬元，僅約兩星期減價20萬元，綠表買家剛以455萬元沽出，呎價約7,621元，原業主持貨約7年帳面損失3萬元。

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳居屋煜明苑B座高層10室，實用面積約607方呎，新買家為外區家庭客，以綠表資格尋找區內未補地價第二市場三房單位，議價後獲減20萬元，以480萬元購入，呎價約7,908元。

●中原關偉豪指，將軍澳THE PARKSIDE的1A座高層B室，實用面積約743方呎，套三房間隔，另設儲物房，最新以1,150萬元易手，呎價約15,478元。

●中原徐可志表示，馬鞍山迎海．星灣18座中層F室，實用面積約490方呎，兩房間隔，望園景，最初叫價670萬元放售，最新以645萬元易手，呎價付約13,163元，新買家為上車客。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山12月暫錄約30宗二手買賣，其中馬鞍山中心4座中層B室，實用面積約375方呎，兩房間隔，叫價約490萬元，日前議價後以465萬元易手，呎價約12,400元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山薈朗1座低層A1室，實用面積約229方呎，開放式間隔，望樓景，放盤約兩個月，叫價300萬元，獲買家以286萬元承接，減幅約4.7%，呎價約12,489元，原業主於2016年9月以296萬元購入，帳面虧蝕10萬元。

●中原黎宗文表示，沙田及大圍區12月暫錄約24宗二手買賣，較上月同期跌約三成，大圍翠景花園1座中層F室，實用面積約662方呎，套三房間隔，叫價約900萬元，日前議價後以700萬元獲承接，呎價約10,574元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田居屋愉田苑F座中層4室，實用面積約414方呎，兩房間隔，望園景，放盤約1星期，未補價第二市場叫價310萬元，減價4萬至306萬元成交，呎價約7,391元。

●中原王勤學表示，元朗昨日錄得1宗二手買賣，為公屋朗屏邨鵲屏樓高層12室，實用面積約423方呎，未補價第二市場叫價230萬元，減價42萬元，以188萬元沽出，呎價約4,444元，新買家為區內綠表上車客。

●祥益林家倫指，天水圍居屋天富苑M座高層3室，實用面積約506方呎，兩房間隔，原業主增加議幅，減價11萬元，區內綠表客為鄰近家人居住，方便日後互相照應，於未補價第二市場以325萬元購入自住，呎價約6,423元。

●中原李建華表示，荃灣環宇海灣3座中層B室，實用面積約491方呎，兩房間隔，享後排海景，放盤一段時間，最初叫價800萬元，最近劈至700萬元，買家議價後進一步減至673萬元成交，呎價約13,707元，原業主持貨約5年帳面蝕約162萬元，貶值約19%。

●利嘉閣許喜龍指，荃灣綠楊新邨E座高層7室，實用面積約445方呎，兩房間隔，望山景，新買家為換樓客，叫價535萬元，議價後以506萬元售出，呎價約11,371元，較市價低約5%。

●利嘉閣彭錦添稱，青衣區暫錄約15宗二手買質，包括曉峰園6座低層A室，實用面積約1,061方呎，套三房間隔，望山景，享山景，以約978萬元獲承接，呎價約9,218元。

●香港置業曾金強表示，馬灣珀麗灣1座中層E室，實用面積約505方呎，兩房間隔，望圉景，叫價500萬元放售，新買家即時預約參觀，議價後以476萬元成交，呎價約9,426元。

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