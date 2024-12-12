明年與ISSB準則全面銜接　香港會計師公會下月辦簡介會

香港會計師公會發布《香港財務報告準則S1號——可持續相關財務信息披露一般要求(HKFRS S1)》及《香港財務報告準則S2號—— 氣候相關披露(HKFRS S2)》，與國際財務報告可持續披露準則(ISSB準則)全面銜接，並將於明年8月起生效。另為助市場市場了解香港準則的發展歷程，及對香港企業所造成的影響，將於明年1月16日舉行免費網上公眾簡介會。

香港會計師公會會長歐振興表示，香港準則為本地企業提供標準框架，使其可持續匯報更具一致性和可比性，而與國際準則全面接軌，對保持及提升香港在國際資本市場的競爭力至關重要。

他預告，來年公會將積極推動技能培訓，以確保香港準則得以順利實施，同時繼續促進本地可持續匯報生態圈的全面發展。

為協助持份者實施及落實應用香港準則，香港會計師公會已發布常見問題集及開設技術支援平台，讓持份者提交技術問題以供討論，並適時向國際可持續準則理事會(ISSB)反映香港相關情況或問題。

香港會計師公會作為ISSB能力建設夥伴框架成員，將利用ISSB的準則，實施支援活動及指引，並同時輔以本地倡議，以提供全面支援予本地持份者。另已推出可持續發展能力建設框架，並建立可持續發展社群， 以促進業界交流及資訊分享。