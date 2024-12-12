中小型發展商趕出貨　屯門樓下周一開賣70伙

中小型發展商積極促銷貨尾，曾於今年初劈價重推的長沙灣現樓項目，加推30伙，並安排於下周一出售。而日前減價加推的屯門現樓項目，亦安排同日出售70伙，折實平均呎價約9,175元。

●長沙灣喜‧揚加推30伙

喜雋發展旗下長沙灣喜‧揚，周四(12日)加推價單3號，提供30伙，折實平均呎價約17,627元。項目同步上載銷售安排，將於下周一(16日)發售該批單位，實用面積介乎205至391方呎，折實價介乎360.53萬至665.09萬元，折實呎價由15,813至18,900元。同日亦將招標發售兩伙特色單位。

●屯門凱和山下周一賣70伙

●紅磡必嘉坊‧迎匯三房售1,048萬

●何文田站朗賢峯兩房呎售約22,118元

●將軍澳SEASONS系列累售945伙

會德豐地產的將軍澳日出康城PARK SEASONS，今(12日)以843萬元售出2B座51樓A室，實用面積537方呎，屬兩房連書房間隔，呎價約15,698元。整個SEASONS系列項目自今年3月開售至今，累售945伙，套現逾58.7億元。

●啟德THE HENLEY II三房成交價2,983萬

●北區高爾夫‧御苑單日沽兩伙

●荃灣西逸璟．龍灣三房呎售約12,108元

●跑馬地EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY一房終止交易

遠中集團的跑馬地黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，周四(12日)錄得1宗終止交易，涉及的單位為10樓A室，為實用面積411方呎，一房間隔，原本於2020年10月以1,369.5萬元售出，當時呎價約33,321元。

●長沙灣連方I開放式戶交易告吹

萬科香港發展的長沙灣連方I，新近錄得交易告吹，涉及單位為23樓H室，為實用面積232方呎，開放式間隔，原本於本月3日以663.1萬元售出，呎價約28,582元，惟交易已於近日終止。