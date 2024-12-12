中小型發展商趕出貨 屯門樓下周一開賣70伙
2024年12月12日 22:01
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中小型發展商積極促銷貨尾，曾於今年初劈價重推的長沙灣現樓項目，加推30伙，並安排於下周一出售。而日前減價加推的屯門現樓項目，亦安排同日出售70伙，折實平均呎價約9,175元。
●長沙灣喜‧揚加推30伙
喜雋發展旗下長沙灣喜‧揚，周四(12日)加推價單3號，提供30伙，折實平均呎價約17,627元。項目同步上載銷售安排，將於下周一(16日)發售該批單位，實用面積介乎205至391方呎，折實價介乎360.53萬至665.09萬元，折實呎價由15,813至18,900元。同日亦將招標發售兩伙特色單位。
●屯門凱和山下周一賣70伙
路勁地產及深圳控股(00604)屯門掃管笏凱和山，周四(12日)上載全新銷售安排，落實於下周一(16日)發售價單3號的70個單位，折實平均呎價約9,175元。據銷售安排所見，項目將於下周一晚上7時，在尖沙咀北京道的售樓處展開新一輪銷售，單位會以先到先得形式發售。
●紅磡必嘉坊‧迎匯三房售1,048萬
恒基地產(00012)紅磡必嘉坊‧迎匯，周四(12日)售出28樓J室，實用面積508方呎，三房間隔，成交價1,048.69萬元，呎價約20,644元。
●何文田站朗賢峯兩房呎售約22,118元
鷹君(00041)旗下何文田站朗賢峯第IIA期，周四(12日)售出第1座15樓D室，為實用面積685方呎的兩房單位，成交價1,515.1萬元，呎價約22,118元。
●將軍澳SEASONS系列累售945伙
會德豐地產的將軍澳日出康城PARK SEASONS，今(12日)以843萬元售出2B座51樓A室，實用面積537方呎，屬兩房連書房間隔，呎價約15,698元。整個SEASONS系列項目自今年3月開售至今，累售945伙，套現逾58.7億元。
●啟德THE HENLEY II三房成交價2,983萬
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的啟德THE HENLEY II，今(12日)錄得1座25樓A室的成交，單位實用面積888方呎，三房連工作間間隔，以2,983.68萬元成交，呎價約33,600元。
●北區高爾夫‧御苑單日沽兩伙
恒基地產(00012)旗下北區高爾夫‧御苑，周四(12日)通過招標售出兩伙，共涉2,492萬元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，最新售出單位包括5座11樓A室，實用面積960方呎，屬三房間隔，成交價1,242萬元，呎價約12,938元。另一伙為5座11樓B室，實用面積960方呎，同屬三房間隔，以1,250萬元成交，呎價約13,021元。
●荃灣西逸璟．龍灣三房呎售約12,108元
中國中冶(01618)旗下已屆現樓的荃灣西逸璟．龍灣，今(12日)招標沽出2座10樓D2室，屬三房間隔，成交價1,080萬元，按單位實用面積892方呎計，呎價約12,108元。
●跑馬地EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY一房終止交易
遠中集團的跑馬地黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，周四(12日)錄得1宗終止交易，涉及的單位為10樓A室，為實用面積411方呎，一房間隔，原本於2020年10月以1,369.5萬元售出，當時呎價約33,321元。
●長沙灣連方I開放式戶交易告吹
萬科香港發展的長沙灣連方I，新近錄得交易告吹，涉及單位為23樓H室，為實用面積232方呎，開放式間隔，原本於本月3日以663.1萬元售出，呎價約28,582元，惟交易已於近日終止。