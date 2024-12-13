東方日報B1：美倍增華太陽能原料關稅

美國候任總統特朗普仍未入主白宮，但中美貿易戰的前哨戰已展開得沸沸揚揚。美國貿易代表辦公室(USTR)宣布，按照《1974年貿易法》第301條，於明年1月1日起將用於製造電子和半導體的特定中國進口鎢製品稅率，將由零關稅改為加徵25%關稅；中國進口太陽能晶圓、多晶硅的關稅將從25%上調至50%。雖然中方可以靠適度貶值人民幣作為貿易戰的緩衝，但分析認為，大幅貶值的能力有限；美國財長耶倫更警告，將強硬應對貨幣匯率操控國家，都在反映大國的全方位博弈愈演愈烈！

上述所謂第301條，是美國法律授權總統對於「不合理的」或「不公正」進口限制的國家，或導致美國出口商品損失的「出口補貼」國家，採取任意的貿易制裁措施。美國貿易代表戴琪強調，本次關稅將配合總統拜登為促進清潔能源經濟而進行的國內投資，同時增強關鍵供應鏈的韌性，並指本次加稅的決定，是「經過拜登政府為期4年的審查」而作出。

中國商務部新聞發言人何亞東說，中方反對單邊加徵關稅的立場是一貫的，願本着相互尊重、和平共處、合作共贏的原則與美方加強對話協調，妥善管控分歧，推動雙邊經貿關係行穩致遠。

分析指，一旦人民幣顯著貶值，將拖累中國主要貿易夥伴的本幣匯價，包括韓圜、紐元、澳元等。這些國家有自身的考慮，未必願見自己貨幣走低。盛寶銀行策略師亦警告，如果人民幣貶值，可能會給中國帶來被美國財政部貼上「貨幣操縱國」標籤的風險。

事實上，耶倫已表明，對於試圖操縱貨幣匯率以獲得競爭優勢的國家，美國將作出強硬反應。惟她仍補充一句，「目前還沒有此類市場干預。」

不過，亦有分析認為，美國長年將中國置於匯率操縱觀察名單，並醞釀已久要取消中國「永久正常貿易關係」(PNTR)。可以看到，無論美國任何一黨主政，兩國博弈升級只是時間的問題。本次多晶硅稅率，連同今年9月時加徵中國太陽能電池和組件關稅至50%，已初步接近特朗普競選時揚言將中國進口貨關稅增到50至60%的主張。下一步只待特朗普開出條件來作出貿易談判。

大國博弈，其他第三方都積極尋求各種應對，包括尋找新的融資渠道。其中，滙豐與世銀集團旗下國際金融公司(IFC)發表聯合聲明，指雙方會共同向新興市場的貿易交易提供10億美元資金，以填補新興市場的貿易融資缺口，並支持跨境貿易，促進關鍵行業的出口。