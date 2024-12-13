【東方日報產評】美泡沫愈見精彩　華泥沼覆舟難載

美股自2022年止跌回升，至今累升逾五成，3大指數都迭創新高，代表科技業的納斯達克指數本周更突破兩萬點大關，快要追平香港的恒生指數。正當美國資產泡沫呈常態化之時，中國資產價格卻如陷入泥沼，如今要狂放水刺激經濟，求能走到淺灘喘息。只可惜遇上美國狂人商家總統上場，激化中美矛盾，世界經濟都難以安寧。也許未來一年，會見到美國經濟與股市繼續獨舞，中國經濟則在苦苦掙扎擺脫泥沼，雖然財政與貨幣政策已在配合，也得設法將增發的錢落到居民口袋，民營經濟重現生機，才有望扭轉低迷的市場情緒，重建信心！

疫後美國與中國的經濟治理政策取向截然不同。美國在加息抗通脹，同時經濟保持穩定增長，高息環境支持美元匯價，美國資產吸引資金流入，高新產業又不斷推陳出新，為股市提供源源不絕的新題材，故見美股升完再升。有美國富豪押注大選成功，身家如坐火箭，成為世界首富。無可否認，美國資產存在泡沫，但資金都心甘情願繼續參與，皆因美元仍是全球最高流動性貨幣，聯儲局即使已啟動減息，利率周期具能見度，且地緣政治風險不散，市場都寧可繼續參與美元資產，「讓子彈飛」。

反觀中國，疫後持續奉行反壟斷、嚴監管、去槓桿。過去成牛市領頭羊的中國巨型科企，如今都光芒不再，由講求創新增值的高增長企業，變成但求合規、平穩發展的派息股；金融業被限制薪酬回報、房地產市場被調控得市場流動性乾涸，股、樓兩大資產市場都生人勿近，疊加地方債務問題紙包不住火，財政自顧不暇，哪有能力配合穩經濟？

結果土地與樓價大跌，蒸發巨量財富，中產萎縮。企業與居民都耗盡老本，日子難過，換來消費降級，物價低迷，要靠政策補貼挺住需求面。雖然本周重要會議再釋出以積極財策及寬鬆幣策來刺激經濟的決心，但現今企業與居民的財政實力大不如前，在看不透前景，多次被「政策升市」洗劫過後，有錢不敢花，冇錢就更冇得花，年關當前，情何以堪？

如今當局終醒覺，「莫財」困局主因中國資產價格太低殘，監管矯枉過正，市場水清無魚，全社會都變得「清心寡欲」，信心「貼地」，刺激政策難見實效。近次重要會議終強調要「穩股穩樓」，問題是如今美國要再次揮動關稅大棒，中國能以人民幣適度貶值來應對，但貨幣貶值，又會對重振股、樓兩市的力量打折，股市頻現「彈散」，也說明市場看不透，人心虛怯，不願再押注。

本來中國14億人口，在平台經濟、高效物流、電動化、數碼化、高端製造等方面，都是世界前列，競爭力、需求都必然存在，可當前最缺乏的是這幾年被打得落花流水的「信心」！要打贏這場「信心戰」，當局得善用「民營經濟」這張王牌，設法讓居民與民企重拾賺錢與創新的動力與熱誠，重新啟動增長引擎，那各項刺激政策才能發揮最大作用，中國經濟始有望步出泥沼，走到淺灘，甚至謀求翻局，重踏康莊大道！