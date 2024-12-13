專家樓評：轉工欲買樓　申請按揭要點「算」

內地本周召開政治局會議，事隔多年首次提出貨幣政策由「穩健」改至「適度寬鬆」，並提倡要提振消費，穩住樓市股市。消息公布後，市場對來年中港兩地樓市復甦更有憧憬。臨近年尾，有些打工仔正待年尾領花紅後轉工，以求換取更優厚的薪酬條件。不過，有意置業的打工仔可能要留意轉工時機，因為其入息紀錄隨時會影響銀行的按揭批核，繼而打亂其置業計劃。

按揭申請一般需要一系列文件，包括身份證明文件、買賣合約、入息證明，以及信貸報告(由銀行直接向信貸機構索取)等。其實銀行最怕的是壞帳，對於申請文件諸多要求，說到底是為了弄清楚到底申請人是否當真有能力償清貸款。

可跟賣家傾較長成交期

近期接獲一個個案，客戶在一年間先由航空公司地勤轉投私人公司任私人秘書，任職不足3個月再轉投私家醫院負責接待和文書工作，其實兩次轉工，開工前的空窗期不算長，最長只有3個多星期，惟客戶申請按揭時，因為只能就現時任職的工作提供一個月糧單，銀行質疑她未必有穩定收入，最終拒批按揭。

一般就按揭申請的入息證明文件，「標準答案」為申請人應能提供3個月糧單，3個月自動轉帳的受薪銀行戶口紀錄，申請才會較為安全；如果在轉工期間當真遇上心儀單位，準買家可以跟賣方商討較長的成交期，例如在1月轉工，他們可以向賣家建議5月才成交，然後在3月左右以3個月的入息申請按揭。

政府工較易獲銀行批貸

然而，實際情況卻不盡然，銀行還會考慮不同因素，例如申請者的工作類型、公司規模、工資變化及工與工之間的空窗期長短等。雖說政府近日預告財政赤字高原先估計的481億元逾一倍，坊間要求公務員減薪的聲音愈來愈大，但暫時來說公務員在銀行眼中仍是「鐵飯碗」，同樣頻頻轉工的個案，如果把最新的工作的僱主由中小型公司變成政府這個全港最大的僱主，就算沒有3個月糧單和戶口紀錄，銀行都有可能批出按揭，甚至可以是高成數按揭。

除公務員外，任職大型企業或屬於專業人士的申請者在銀行眼中亦會被秤高一線。相反，假如本身收入較波動，例如一些從事銷售工作，又或依賴佣金收入的人士，最理想的轉工時機還是在耐心等候，待按揭獲批，銀行放款後才轉工。按揭貸款到手，一切塵埃落定後，銀行甚少要求買家往後轉工要再通知銀行，買家只需專注於每月準時供款便可。個別銀行的規矩會有些許差異，如有需要，可以委託專業顧問先做一次評估，然後才正式遞交申請。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣