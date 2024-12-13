陸秉鈞：由分析回顧中細看港股A股2024年底表現

轉眼間本年又接近尾聲，筆者也是時候為自己對大家的投資分享進行一下回顧，這次先看恒指。

結果，恒指於今年首季果真試低，最低見14794，也與筆者預期的低位完全一致；其後在第二季和第三季展開明顯升浪，也是與筆者對今年的走勢預判一致。當然，筆者也非全部推算正確。對於恒指高位，筆者的預測就保守了很多，若然投資者在21,000進行拋售，就可能錯過今年最高峰23,242的利潤；此外，恒指因為中國政府提早出手，第二季的升浪也較筆者預期早開始，基本上是踏入2月開始就持續上升。

然而，筆者代表富途展開四個季度的預判分析，而不是籠統的給予一年的走勢預測，相信是同行分享會中較為進取、甚至最進取的。

筆者並非先知，也沒有譁眾取寵之意，能夠給出四個季度的展望，其中一個主因是2024年相對較易判斷；另一主因是筆者多年一直參與恒指衍生產品的交易，一直在市場的「大海中航行」，經驗(付出的血淚)累積之下自然也就較有信心給予較為深度的預判。至於最終能夠大致命中，這內裡也肯定是有一點運氣的成分的。此外，行內也有不少同行也對今年恒指進行了預判，高低位預判也與筆者相關不遠，甚至比筆者更準，所以今年的走勢，其實也沒有想像中難以斷定。

不過有一點的確是超出筆者甚至不少同行的預期，就是市場對中國政府政策的憧憬下於9月底至10月初所產生的「十年一遇」的升浪。市場有不少研究經濟的專家早已經預判中國會持續有支持經濟的措施，這也是為甚麼筆者和同行都較為看好今年恒指的表現原因，然而，9月自美國首次減息後，加上恒指從底位16,964開始上升，在內地跟進推出政策下，能夠短短四週內升至23,241，升幅達到6,277點，這對政策的效果和預期的「反應」如此激烈，實讓人意外萬分。筆者認為，中國政府在這輪救市出招的手法，遠較以往成熟，而且能夠充分體現到考慮市場反應後給出的恰到好處的手段。

說到這裡，可能有不少讀者反對，認為若然措施有效，港A股就不會在10月8號在A股復市當天就出現反高潮，甚至之後就無以為繼至今。這裡筆者認為，股市大幅回調，並非內地政府救市不力；相反，正正是因為投資者於9月底10月這麼短時間將資產價格推升至偏高水平，讓內地政府顧慮到，繼續為金融市場給力，除了助長炒風外，對實體經濟拉動未必見效，反而政府透支用盡後，股市像2015年般出現大跌，才是對內地經濟帶來更大的傷害性。所以本次內地政府出招方向以實體經濟為主導，對股市很克制。但這反而讓內地股市基本面在中線上更加受惠。

事實上，若果大家不看恒指，反而看內地上證指數，截止12月11號，指數收盤於3432，這位置仍高於國慶節前收盤的3336，這證明股市表現就算不是大漲，也是穩定向好的。特別是中小型股，仍然是持續向好，以追蹤內地中小型指數的中證2000為例，這指數不但遠高於10月8號的高位，更於12月10號升至2641的水平，創下2022年初的高位，所以若果將時間拉遠，這次內地政府出招，對A股的影響，是中線地利好當中。

內地股市做好，但香港股市卻相對弱勢，那麼，恒指未來一年走勢又如何呢，筆者下期再次展開分析。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)