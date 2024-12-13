鄧聲興：內地財政、貨幣雙策勢續發力

中國國家統計局近日公布，11月份居民消費價格指數(CPI)按年上升0.2%，低於市場預期的0.4%，首11個月CPI按年升0.3%。同月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下降2.5%，降幅較10月收窄0.4個百分點，但已為連續26個月錄負增長，首11個月PPI按年下跌2.1%。在房地產業疲弱導致內需不足下，過剩生產進一步加深通縮壓力。

面對現時複雜多變全球形勢及內地發展現狀，近期召開的政治局會議對2025年的經濟工作等事宜作出系列部署及指引，有多個重點信號值得留意。

採進取手段抵禦通縮

今次會議，對於財政政策和貨幣政策分別採用「更加積極」和「適度寬鬆」兩個字眼，較以往有較大轉變。一方面，或反映政策面已認同早前財政政策力度不足，以及未來會更加發力財政方面的政策的意向；另一方面，幣策由「穩健」轉為「適度寬鬆」，是自2011年以來首次重新定調為「寬鬆」，顯示明年幣策將有較大轉變，以更進取的手段應對亦表明通縮風險或加劇。

同時，會議亦提出「加强超常規逆周期調節」及實施「更加積極有為」的宏觀政策，相信將有利提升宏觀政策的前瞻性及做好引導和提振。聯合「更加積極」的財政政策和「更加積極有為」的宏觀政策方向來看，料明年赤字預算有望進一步擴大，財政赤字率上限有望從今年的3%上調至4%左右。如實現，政府或會借來更多錢以撐經濟，比如利用可提升的赤字空間繼續發行超長期特別國債、擴大專項債券發行規模，以及加大對地方的支持等。

藉提振股樓刺激消費

此外，在內需消費方面，本次會議指出要大力提振消費及全方位擴大內需，特別提出「穩住樓市股市」，以及推動經濟持續回升向好等。「穩住樓市股市」與以往的派發消費券及「以舊換新」等政策不同，亦顯示政策面意欲更加善用財富效應，通過穩定及提振「兩市」發展來刺激消費意願進一步回升。料未來金融、財政及樓市等方面政策扶持或進一步加碼，有望推動樓市及股市回暖。同時，相信隨着政策面推動股市及樓市發展，都能令政府收入增加並平衡赤字問題。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士)