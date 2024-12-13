滙控據報評估香港及英國以外零售銀行業務　以再削減成本

知情人士表示，滙控關注核心市場以外的地點，以縮減消費者業務，並專注於較富裕的「卓越」客戶。其中一個正在審視的市場是墨西哥，該行20多年前進軍當地，不過曾捲入風波，包括在2012年因被指為毒品集團的洗錢活動提供便利，而被美國當局罰款超過20億美元。

知情人士指，這主要取決於該行在墨西哥的消費者業務規模，「你試圖精簡零售業務的規模，專注坐擁財富的優質客戶。該行在墨西哥並沒有競爭力規模。」

該行重新聚焦其在香港及英國的核心業務及財富產品之前，在2000年代初期曾進行全球擴張。目前滙控尚未做出決定，但如果是次撤退，將顯示該行收縮業務。

報道指，該行並非考慮完全撤出墨西哥，但鑑於滙控在墨西哥的規模不具競爭力，會探討大幅削減在當地的零售業務，因為在與西班牙外換銀行(BBVA)及花旗的墨西哥消費者銀行業務Banamex等對手的競爭中，滙控一直處於劣勢；另一方面，也評估其在馬來西亞及印尼等國的布局，尋求在高端客戶群體上發力。