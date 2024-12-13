特朗普：股市就是一切　將對加密貨幣採取重大行動

外媒報道，美國候任總統特朗普周四(12日)出席紐約證券交易所交易大堂的開市鳴鐘儀式，期間向股評人克拉默(Jim Cramer)表示，將對加密貨幣採取某些重大行動，在他任期內，美國將成為加密貨幣的全球領導者。

特朗普提到，其他人正擁抱加密貨幣，美國不想中國或其他國家領先，美方要用加密貨幣做些很好的事，希望取得領先地位。比特幣價格上周突破10萬美元里程碑，目前徘徊在10萬美元上方，最新報99,721.49美元，跌1.36%。

特朗普向交易員及商界領袖們承諾，將帶領美國走向「前所未有的經濟繁榮」。他表示，「我們始終與你們同在」，並強調他計劃通過一系列政策振興美國經濟，特別是在減稅、能源開發及股市等領域。他特別提到，近期股市的上漲，歸功於他擊敗總統拜登的勝利，他宣稱，股市就是一切，非常重要。

特朗普並承諾將大幅減稅，特別是為本土生產的企業提供「前所未有的激勵」。他計劃將企業所得稅稅率降至15%，但僅適用於在美國本土製造產品的企業。他強調，「如果你不在美國生產，將支付21%的稅率；如果你選擇在美國製造，我們將努力把稅率降至15%。」

另一方面，特朗普透露，他正與多位科技行業領袖建立更緊密的聯繫。他提到，Meta行政總裁朱克伯格已經與他會面，特斯拉(Tesla)及SpaceX的行政總裁馬斯克也是其合作夥伴之一，亞馬遜(Amazon)創始人貝索斯計劃下周與他會面。特朗普表示，他希望從這些科技巨頭獲取想法。