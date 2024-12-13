姚浩然：攜程有力再挑戰600元　國航短線值博

中央經濟工作會議細節出爐，亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，當局提出谷內需等政策大框架，外界早已預計得到，惟市場較期待有實際數字，例如會否派消費券，若派的話金額會是多少等，相信會議對大市刺激作用有限。姚認為港股料重歸淡靜，內地希望金融市場和穩定，預計股市不會大跌，恒指下方支持位約19,700點，上方阻力位在20,800點。