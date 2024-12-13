姚浩然：攜程有力再挑戰600元 國航短線值博
2024年12月13日 10:37
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姚浩然認為攜程有力再挑戰600元。
中央經濟工作會議細節出爐，亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，當局提出谷內需等政策大框架，外界早已預計得到，惟市場較期待有實際數字，例如會否派消費券，若派的話金額會是多少等，相信會議對大市刺激作用有限。姚認為港股料重歸淡靜，內地希望金融市場和穩定，預計股市不會大跌，恒指下方支持位約19,700點，上方阻力位在20,800點。
在內地谷消費的政策下，哪些板塊會較受惠？姚指內需亦分為很多板塊，若果是餐飲、體育用品，則不太看好，因為疫情過後，國民生活習慣有所改變，不一定要求吃很貴、穿名牌，在經濟不景下，花錢意欲亦不那麼大。不過他相對較看好出行股，疫情期間無法出門，現在放寬後，大家寧儲錢去旅行。他指，外圍亦有類似情況，例如在美國上市、有「印度攜程」之稱的Makemytrip(MMYT)都累升不少，因此認為港股的攜程(09961)仍有水位，可再挑戰600元。
國泰航空(00293)公布，集團兩年重建之旅即將完成，營運接近回復至疫前水平。姚指，航空板塊受惠於環球旅遊業復甦，及國際油價趨向穩定兩個因素，整體前景可以看好。他認為，國泰業務發展穩定，加上股息率吸引，股價有望挑戰10元樓上。姚又指，內地國際航線復航，利好內地航空公司。他建議，投資者可留意中國國航(00753)等內地航空股，短線或有更大上望空間。