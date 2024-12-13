m18講場：證監會推「咪做水魚」反詐騙宣傳活動

為持續加強投資者教育，香港證監會造咗「水魚」，並唔係話佢哋被騙，而係新嘅原創卡通角色，針對數碼平台投資騙局，透過「水魚」經驗，提高防範意識，等大家「咪做水魚」。

「水魚」顧名思義就係好易被人「搵笨」，外型都麻麻地，眼神恍惚、目光短淺，象徵住佢成日都想快速獲利，而且個性衝動、單純又輕易信人，所以成日都成為投資騙局嘅目標。不單被表面訊息誤導，忽視潛在風險，喺未有深入了解嘅情況下，盲目相信他人嘅投資建議，仲會唔諗自身風險承受能力就進行投資。各位讀者，呢啲壞習慣一定唔好學。

證監會行政總裁梁鳳儀(Julia)話，喺維護金融市場誠信和保障投資者免受詐騙方面，執法同教育一樣咁重要。騙徒不斷利用新嘅方法同科技牟取私利，所以證監會喺教育工作上與時俱進，讓投資者裝備自己，成為抵禦風險的第一道防線。

Julia又為新嘅宣傳計劃解畫，希望用「水魚」角色為中心，採用創新手法觸達各個年齡層的投資者，特別係年輕一代，從而提醒大眾對於「好到令人難以置信」嘅投資機會，必需必需保持理智，免墮騙局。

唔講唔知，單係今年首9個月，執方部門共接獲超過3,400宗網上投資詐騙案件，涉及損失合共約22億元。同期，證監會亦處理逾360宗欺詐及詐騙投訴個案。可想而知，總市一宗騙局喺你左右，大家要保住「荷包」，記得要留意嚟緊一系列「咪做水魚」反詐騙廣告、宣傳品，雖然口號唔花巧，但勝在簡單直接。