同程旅行HopeGoo推千萬補貼 聖誕期間接入八達通買火車飛
2024年12月13日 16:03
東網電視更多新聞短片
HopeGoo首席執行官沈文靖
內地旅遊預訂平台同程旅行(00780)今年推出國際平台HopeGoo，並以香港為「出海」首站。HopeGoo首席執行官沈文靖表示，因應聖誕節假期，公司本月補貼1,000萬元，以回饋用戶，並期望借此吸引新的客群，預告明年補貼將會「加碼」，達「億元」級別。同時留意到港上「北水」熱潮持續，將在聖誕節期間與香港八達通應用程式(App)後台打通，初期提供預訂內地火車票。
補貼活動已於3日前開始，她指出，用戶反應熱烈，優惠包括，用戶在中午搶購4折機票、酒店、火車優惠券等。
HopeGoo上半年已接入電子錢包AlipayHK及WeChat Pay HK。她指出，今次與八達通合作，期望為用戶提供更多選擇，並拓展用戶群。屆時將在八達通App內置小程序，預計明年首季可以進一步延伸至機票、酒店等預訂服務。
她指出，集團以前較專注於內地本土市場，隨着國家支持企業「向外走」，加上旅遊市場的空白仍多，將進一步拓展國際市場。同時認為，公司在機票價格具有優勢，希望以低價機票作為增長引擎，提升用戶對平台的黏性，養成一站式消費模式，從而帶動酒店、景點門票等產品增長。
她坦言，公司過去較專注於內地本土市場，香港是同程旅行出海的第一站，現時香港、澳門及台灣的用戶逾百萬，未來會加快其國際化業務布局，優先向東南亞市場發展。