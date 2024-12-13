同程旅行HopeGoo推千萬補貼　聖誕期間接入八達通買火車飛

補貼活動已於3日前開始，她指出，用戶反應熱烈，優惠包括，用戶在中午搶購4折機票、酒店、火車優惠券等。

HopeGoo上半年已接入電子錢包AlipayHK及WeChat Pay HK。她指出，今次與八達通合作，期望為用戶提供更多選擇，並拓展用戶群。屆時將在八達通App內置小程序，預計明年首季可以進一步延伸至機票、酒店等預訂服務。

她指出，集團以前較專注於內地本土市場，隨着國家支持企業「向外走」，加上旅遊市場的空白仍多，將進一步拓展國際市場。同時認為，公司在機票價格具有優勢，希望以低價機票作為增長引擎，提升用戶對平台的黏性，養成一站式消費模式，從而帶動酒店、景點門票等產品增長。

她坦言，公司過去較專注於內地本土市場，香港是同程旅行出海的第一站，現時香港、澳門及台灣的用戶逾百萬，未來會加快其國際化業務布局，優先向東南亞市場發展。