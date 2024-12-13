代理樓價指數連跌兩周　共挫0.7%處逾8年低位

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報137.59點，按周跌0.57%，是11月23日北角101 KINGS ROAD及元朗洪水橋滙都II首輪開售當周的市況。受新盤推盤及銷售減慢，中美關係未明朗，股市波動等因素影響，二手樓市成交淡靜，拉鋸局面未變，CCL連跌2周共0.70%。樓價繼續反覆，CCL仍將於136點到140點之間爭持，短期未見上升動力。

CCL處於逾8年低位未變，在2016年9月中水平徘徊，2024年樓價暫時累跌6.53%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升1.27%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.09%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌3.80%。12月9日及12日中央政治局會議及中央經濟工作會議指出要穩住樓市股市，要實施一系列提振經濟政策，對本地二手樓價的影響將於2025年1月上旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.85點，按周跌0.58%。CCL(中小型單位)報136.63點，按周跌0.59%。CCL(大型單位)報142.31點，按周跌0.49%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊跌2周，分別累跌0.80%、0.74%及0.52%，指數處於2016年8月底、9月中及9月底水平。

四區樓價指數三跌一升。港島CCL_Mass報137.61點，按周跌1.55%，結束2周連升。新界西CCL_Mass報128.37點，按周跌0.82%，連升5周後回軟。九龍CCL_Mass報132.55點，按周跌0.18%，連跌6周共2.75%。新界東CCL_Mass報150.77點，按周升0.31%。港島及九龍指數分別於2016年6月中及8月底水平徘徊，而新界東及新界西指數同樣於2016年12月中水平徘徊。

2024年八大樓價指數計，CCL(大型單位)跌7.16%，新界西跌6.98%，CCL跌6.53%，新界東累跌6.53%，九龍跌6.51%， CCL Mass跌6.42%，CCL(中小型單位)跌6.41%，港島跌5.53%。