許正宇：港全面準備好迎家辦　預告明年3月再辦論壇

香港積極吸納家族辦公室，財經事務及庫務局局長許正宇在雅加達出席研討會，以香港的「4T」優勢講述香港如何成為全球家族辦公室及跨境財富管理的理想目的地，並強調香港已全面準備好迎接全球家族辦公室及超高資產淨值人士的到來。

據了解，該研討會上包括印尼各地高淨值及重要家族企業客戶。許氏提到，投資推廣署的FamilyOfficeHK專責團隊會繼續為擬來港營辦的家族辦公室提供一站式支援服務；與美資金融數據服務公司合作的「香港家辦匯」計劃亦會就生態圈建設、行業知識分享、資訊科技支持和慈善倡議各範疇為家族辦公室提供協助。

他強調，香港與內地和全球市場的緊密聯繫(Ties)，擔當家族辦公室的「超級聯繫人」和「超級增值人」，提供全球化的投資機遇和資產配置選擇。其次，香港的簡單低稅制(Tax)具有充分競爭力，特別是針對單一家族辦公室的稅務寬免政策，廣受資產擁有人歡迎。

他續指，香港高度重視人才(Talents)，通過優化「新資本投資者入境計劃」、設立香港財富傳承學院等舉措，政府不斷為行業發展注入新動力。此外，香港還為家族辦公室精心設計(Tailored)專屬活動與支持服務。

他又預告，明年3月再次舉行的「裕澤香江」高峰論壇，將匯聚世界各地的家族辦公室業界精英，共同探討行業未來發展。