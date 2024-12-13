香港ETP市值達4630億　首11個月日均成交187億元

隨着市場日益成熟，產品選擇趨向更多元化，包括A股ETF、債券ETF、槓桿及反向(L & I)產品、虛擬資產ETF等。單計虛擬資產相關ETP，目前共有10隻產品在香港上市，總市值於11月底達到55億元。

受產品組合持續擴充帶動，香港ETF市場過去5年增速上升，期內，平均每日成交額的複合年增長率高達30%。ETF通在今年7月擴容後，滬深港通現時共有242隻合資格ETF。在11月份，北向交易的平均每日成交金額達到40億元人民幣，而南向交易的平均每日成交金額則為44億港元。

展望未來，新科技及國際化將是推動香港ETF市場發展的重要因素。在科技方面，香港交易所早前宣布，計劃於2025年透過網上平台數碼化及自動化ETF的實物申購及贖回機制，以提升整體ETP市場效率，推動其二級市場活動持續增長。